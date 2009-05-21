Ющенко представил нового главу СП

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО представил аппарату Секретариата Президента Украины нового главу Секретариата Веру УЛЬЯНЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в своем выступлении Президент очертил главные направления и задания, реализации которых он ожидает в дальнейшем от своего Секретариата.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что политика, реализация которой была начата в 2005 году им и его командой, - политика, в которой сегодня нуждается Украина. «Это политика демократии», - отметил он.

Президент отметил, что за последние три года его командой были достигнуты успехи, которые касаются, в частности, повышения социальных стандартов. По его словам, изменения в социальной политике привели к росту рождаемости в Украине, есть значительные позитивные сдвиги в теме материнства, многодетных семей, детей-сирот. В Украину возвращаются десятки тысяч работников из разных стран. Существенные позитивные сдвиги, по словам В.ЮЩЕНКО, произошли и в экономической системе.

Безусловным приоритетом деятельности своего Секретариата Президент также назвал развитие внешнеполитической деятельности Украины. В последнее время она была значительно активизирована. Так, В.ЮЩЕНКО напомнил, что в настоящее время готовится соглашение с Евросоюзом об ассоциации, ведутся переговоры о создании с ЕС зоны свободной торговли, начата реализация инициативы «Восточное партнерство», за три последних года достигнуто подписание важного документа о модернизации украинской ГТС, началась реализация проекта Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Говоря о внутриполитической ситуации в стране, Президент затронул тему важности продолжения конституционной реформы. «Если мы хотим иметь стабильность в стране, мы должны выйти на процесс совершенствования Конституции», - считает Президент.

Он напомнил, что ключевой причиной политического кризиса в Украине стали системные сбои, которые возникли в результате кулуарных изменений Основного закона 2004 года.

«Те диспропорции, которые порождены в том числе и неудачной реформой 2004 года, приводят к тому, что разные государственные институты проживают целые годы в перманентном кризисе», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что сегодня в украинском правительстве отсутствует вице-премьер-министр, министры иностранных дел и финансов, от выполнения обязанностей отстранен министр внутренних дел. «Это говорит о том, что система власти подвергается большим манипуляциям, становится заложником одного человека. Нет режима коллективного формирования решения, коллективной ответственности. Эти процессы нуждаются в решении», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент пожелал новому главе своего Секретариата успеха в новой должности. «Вера УЛЬЯНЧЕНКО - опытный и известный политик и управленец, которая, без сомнения, справится с теми задачами, которые стоят перед нами сегодня», - сказал глава государства.

В свою очередь В.УЛЬЯНЧЕНКО поблагодарила Президента за доверие. Она отметила, что главными принципами в работе ее лично и Секретариата Президента будут открытость, профессиональность и инициативность. «Я готова увеличить существующие позитивы в работе Секретариата», - сказала его новый руководитель.