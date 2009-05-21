ГлавКРУ: Минобороны не закупало продукты по завышенным ценам

Министерство обороны не закупало продукты питания по завышенным ценам, но оплачивало их стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, такое уточнение сделал председатель Главного Контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Минобороны не закупало колбасу по завышенным ценам, но оплачивало ее стоимость. Колбасу закупали коммерсанты”, - сказал Н.СИВУЛЬСКИЙ.

В то же время, он отметил, что в целом система питания путем привлечения субъектов предпринимательской деятельности требует от Министерства обороны расходования значительно больших финансовых ресурсов, однако не решает поставленные задачи по обеспечению военных качественным питанием и высвобождению их от выполнения несвойственных для военных функций.

“Мы предлагаем все вернуть так, как должно быть. Чтобы в Генштабе соответствующие структуры отвечали за питание, а Департамент закупок и ресурсного обеспечения Минобороны только организовывал тендеры по тем квалификационным требованиям, которые ему доводит Генштаб”, - сказал Н.СИВУЛЬСКИЙ, отметив, что “вынужден с сожалением констатировать, что у министра обороны не хватает времени вникнуть во все эти вопросы...”.

В свою очередь, заместитель председателя ГлавКРУ Игорь СТЕФАНЮК отметил, что главной целью проведенного аудита системы организации питания в Вооруженных силах была не попытка возбудить уголовное дело из-за выявленных недостатков, а определиться, что необходимо сделать для улучшения ситуации.

По его мнению, Минобороны само признает, что имеет эти проблемы, но почему-то побуждает коммерсантов на противодействие работе ГлавКРУ.

“Конечно, здесь есть вещи субъективные, оценочные, ведь это аудит, это рабочая группа. Но оно взято не из воздуха. Оно базируется на конкретных документах, которые каждый может читать по-разному”, - сказал И.СТЕФАНЮК, добавив: “Мы за то, чтобы армия финансировалась больше, но чтобы отдача от тех средств была лучшей”.

“Я не ставлю под сомнение, что 35 грн. (стоимость питания одного военнослужащего ВСУ в сутки – УНИАН) – это не много. Мы за то, пусть питание будет стоить и 50, и 100 грн. в сутки. Но речь идет о другом. Половина из того, что заложено (в стоимость питания – УНИАН), военнослужащему не поступает из-за недостатков в организации. Да, Министерство обороны не платило за конкретную колбасу, оно платило за дободачу (результат предоставления услуги по питанию – УНИАН). Но структуры, предоставляя услуги исключительно Министерству обороны, покупали и списывали из тех 35 грн. именно такие вещи”, - сказал представитель ГлавКРУ.

Он объяснил, что, например, суммой 35 грн. предусматривалось подать на стол солдату соответствующую норму мяса или рыбы, но при условии завышения цены, фактически, военные получили или меньшее количество продукта, или несоответствующего качества.

“Это свидетельствует о необходимости проконтролировать, что закладывается в котел”, - сказал И.СТЕФАНЮК.

По мнению директора департамента ГлавКРУ Людмилы ГУЦАЛЮК, сегодня из системы организации питания в армии исключен не только Генеральный штаб, но и командиры на местах, которые согласно договорам не имеют права проконтролировать, как и из чего готовится еда. “Они видят выход на столе, а что закладывается, где те дорогие продукты, идут они туда или не идут, или из чего вообще готовится блюдо, сегодня не имеет права ни один командир проконтролировать”, - сказала Л.ГУЦАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, 20 мая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступила за отставку Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны в связи с “беспрецедентным коррупционным обращением с бюджетными средствами”, в том числе в сфере организации питания военнослужащих.

“Я не буду говорить о том, сколько переплачено армией, но в то же время я хотела бы назвать некоторые цифры. Самый яркий пример: колбаса самого низкого качества покупалась по 68,4 грн. за килограмм, тогда как колбаса лучшего качества в розничной торговле у других поставщиков стоит 36 грн.”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Министерство обороны в своем заявлении призвало руководство правительства быть сдержанными и взвешенными в публичных заявлениях и отказаться от практики использования непроверенных и сомнительных данных ради решения политических задач.