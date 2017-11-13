За последний год из зоны АТО переехало 2 тысячи компаний

За последний год из зоны проведения антитеррористической операции переехало 2 тысячи компаний, сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Читайте такжеУкраина потеряла 3 миллиона рабочих мест из-за оккупации Донбасса и Крыма – министр соцполитики

В частности, из Донецкой области переехало 1076 компаний, а из Луганской - 412, при этом 568 компаний остались в пределах Донецкой и Луганской областей, но выехали из зоны АТО.

Чаще всего компании переезжают в Киевскую область и город Киев. На втором месте - Запорожская и Харьковская области.

По данным OpenDataBot, на прошлой неделе донецкую прописку также сменил украинский политик и бизнесмен Ринат Ахметов. Теперь он зарегистрирован в Киеве.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

В январе ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.