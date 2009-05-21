Курс НБУ на 22.05.09

Официальный курс НБУ на 22.05.09100 USD США – 761.6100 (21 мая – 761.6100) 100 EUR – 1048.8131 (21 мая – 1042.6441) 10 RUR – 2.4210 (21 мая – 2.3949) Учетные курсы банковских металлов на 22.05.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-71591.34 (21 мая-70715.49) 961 XAG 10 Серебро-1083.77 (21 мая-1088.34) 962 XPT 10 Платина-87737.47 (21 мая-87432.83) 964XPD10 Палладий-17897.84(21 мая-17745.51)

Официальный курс НБУ на 22.05.09 100 USD США – 761.6100 (21 мая – 761.6100) 100 EUR – 1048.8131 (21 мая – 1042.6441) 10 RUR – 2.4210 (21 мая – 2.3949) Учетные курсы банковских металлов на 22.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71591.34 (21 мая-70715.49) 961 XAG 10 Серебро-1083.77 (21 мая-1088.34) 962 XPT 10 Платина-87737.47 (21 мая-87432.83) 964XPD10 Палладий-17897.84(21 мая-17745.51)

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