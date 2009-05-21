ГЛАВНОЕ на 21 мая (вечер)

Законодательство

Кабинет Министров Украины ввел мораторий на плановые и внеплановые проверки предпринимателей всеми органами государственного контроля, включая налоговиков и таможенников, до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на расширенном заседании Кабинета Министров Украины.

Планируется, что будут сохранены только две проверки. Первая – согласно жалобе, вторая – в случае обращения самого субъекта предпринимательской деятельности.

По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, предприниматели все же будут обращаться с просьбой проведения проверок для возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Также на заседании было принято 27 постановлений относительно предпринимательской деятельности в Украине. В частности, органам контроля запрещается по результатам проверок применять штрафные санкции. Они должны выставлять требования по устранению нарушений согласно определенным законодательством срокам.

Кабинет Министров Украины отменил экологический сбор при таможенном контроле в пунктах пропуска.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на расширенном заседании правительства.

Как сообщила председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Оксана ПРОДАН, данным решением запрещается взимать плату за осуществление экологического контроля на таможне. При этом она отметила, что органы экологического контроля будут проводить также радиологический контроль.

Кабинет министров вводит плату за использование предприятиями пластиковых упаковок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время расширенного заседания правительства по вопросам развития предпринимательства.

«Мы вчера приняли постановление правительства, которое обязывает тех, кто ввозит или производит на территории Украины продукцию в такой упаковке, которая требует специальной утилизации, платить отчисления в фонд, который будет заниматься утилизацией этих вещей и их уборкой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что введение платы на утилизацию является общемировой практикой.

Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законы Украины относительно содействия производству и использованию биологических видов топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 234 народных депутата из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет правовые, социальные, экономические, экологические и организационные принципы производства (добычи) и использования альтернативных видов топлива, а также стимулирование увеличения доли их использования до 20 процентов от общего объема потребления топлива в Украине до 2020 года.

По закону, к альтернативным видам твердого топлива относятся: продукция и отходы сельского хозяйства (растениеводства и животноводства), лесного хозяйства и технологически связанных с ним отраслей промышленности, а также гранулы, брикеты, древесный уголь и углистое вещество, выработанные из этой продукции и отходов, которые используется в качестве топлива; органическая часть промышленных и бытовых отходов, а также гранулы и брикеты, выработанные из них; торф, а также гранулы и брикеты, выработанные из него.

Биологические виды топлива, предназначенные для реализации как товарная продукция, подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством. Производителями альтернативных видов топлива считаются субъекты хозяйствования всех форм собственности, которые изготовляют твердое, жидкое и газовое топливо из нетрадиционных источников и видов энергетического сырья.

Субъекты хозяйственной деятельности, которые реализуют свою продукцию, по требованию покупателя предоставляют документ, который подтверждает качество топлива и его принадлежность к альтернативным видам топлива.

К техническим средствам, которые работают на альтернативных видах топлива, относятся средства, предназначенные или переоборудованные для работы по крайней мере на одном из видов альтернативного топлива или на смеси традиционного топлива с альтернативным, в которых содержание биоэтанола отвечает требованиям нормативных документов, которые способны работать на таком топливе без ухудшения безопасности, надежности и соответствия их экологических показателей требованиям нормативных документов.

Деятельность в сфере производства и использования биологических видов топлива может осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности в соответствии с законодательством Украины.

Субъекты хозяйствования, которые используют разные технологии производства биологических видов топлива, имеют равные права на доступ к рынку биологических видов топлива.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере производства, хранения и введения в обращение жидких биологических видов топлива и биогазов, подлежат внесению в государственный реестр производителей жидких биологических видов топлива и биогазов в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Ведение государственного реестра производителей жидких биологических видов топлива и биогазов осуществляется органом, уполномоченным Кабинетом министров Украины.

Производство биоэтанола осуществляется субъектами хозяйствования при наличии соответствующей лицензии.

Запрещается производство и хранение спирта этилового на предприятиях по производству биоэтанола.

Деятельность, связанная с производством биоэтанола, осуществляется субъектами хозяйствования при наличии соответствующей лицензии.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 249 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено согласование нормативно-правовых актов, которые регламентируют процесс оздоровления.

Определяются и разграничиваются полномочия и ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, касающиеся организации оздоровления и отдыха детей.

В законе речь идет об обеспечении организационных принципов процесса оздоровления и отдыха в детских заведениях оздоровления и отдыха и обеспечения гарантий и реализации прав ребенка в сфере организации детского оздоровления и отдыха, введения порядка предоставления оздоровительных услуг.

В то же время парламент не поддержал в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» (о продолжительности оздоровительной смены), которым предусматривалось сократить продолжительность оздоровительной смены в детском заведении оздоровления санаторно-курортного типа и других заведениях оздоровления в разные периоды года.

За проголосовали всего 173 из 421 народного депутата.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» (относительно применения норм специального режима налогообложения для сельхозтоваропроизводителей при реализации собственной продукции) (№ 4381).

За данный закон проголосовало 318 народных депутатов из 421, зарегистрированных в сессионном зале.

Внесенные изменения предоставляют возможность зарегистрироваться субъектами специального режима налогообложения НДС в сфере сельского и лесного хозяйства и рыболовства тем сельхозпредприятиям, которые, не имея собственных или арендованных производственных мощностей, перерабатывают (обрабатывают) сельскохозяйственное сырье на давальческих условиях и поставляют (реализуют) сельскохозяйственные товары (услуги), а также дают право сельхозпредприятиям получать дотации за всю продукцию переработки скота в живом весе.

Верховная Рада Украины отказалась принять Закон «О государственном регулировании деятельности в сфере игорного бизнеса».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали всего 6 народных депутатов из 429 зарегистрированных в сессионном зале.

Отмеченным законопроектом предусматривалось установления особого, по сравнению с видами деятельности, определенными в статье 9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», порядка лицензирования игорного бизнеса, включая порядок контроля за деятельностью субъектов игорного бизнеса. Так, например, указанным документом предусматривалось проведение уполномоченными представителями органа лицензирования предыдущего лицензионного контроля заявителя, основание и порядок остановки действия лицензии.

Также законопроектом предусматривалось установление требований к финансовому состоянию организаторов азартных игр, требований к игорным заведениям (казино, залов игральных автоматов, букмекерских контор и тому подобное), порядка проведения азартных игр и формирования призового (выигрышного) фонда, а также ответственность за нарушение действующего законодательства Украины в сфере игорного бизнеса и тому подобное.

Перед началом рассмотрения законопроекта председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась с просьбой перенести его рассмотрение, поскольку раньше парламент принял закон, запрещающий игорный бизнес в Украине.

При этом, напомнила она, данным законом поручалось правительству в течение трех месяцев разработать новый законопроект, который бы регулировал деятельность игорных заведений.

Верховная Рада отказалась перенести рассмотрение этого законопроекта и отказалась его направить на повторное второе чтение. Таким образом, закон считается отклоненным.

Кроме того, ВР отказалась включить в повестку дня сессии три законопроекта, касающиеся размещения игорных заведений.

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины “О государственном регулирования производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 333 народных депутата из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии выдаются лишь тем субъектам хозяйствования, которые имеют полный технологический цикл производства, включая выкурку, выдержку и промышленную утилизацию отходов такого производства, а для производства коньяка также используют не меньше 25% спирта коньячного собственного производства или спирта коньячного, выкуренного в Украине из виноматериалов, произведенных из отечественного сырья, и выдержанного не менее трех лет, в пересчете на абсолютный алкоголь.

Субъект хозяйствования, который получил лицензию на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии, имеет право осуществлять оптовую торговлю спиртом коньячным собственного производства без получения отдельной лицензии на такую оптовую торговлю.

Оптовая торговля спиртом коньячным осуществляются субъектом хозяйствования на основании лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии.

Кабинет Министров Украины определяет порядок ведения реестра данных субъектов хозяйствования.

Субъекты ведения хозяйства - производители спирта этилового осуществляют его реализацию на экспорт через государственные предприятия, специально уполномоченные на это Кабмином, а украинским потребителям - через оптовую торговлю.

Нормы этого закона по сидру и перри (без добавления спирта), а также нормы использования в производстве коньяка не меньше 25% спирта коньячного собственного производства или спирта коньячного, выкуренного в Украине из виноматериалов, произведенных из отечественного сырья, в пересчете на абсолютный алкоголь и по полной промышленной утилизации отходов производства коньяка и алкогольных напитков, изготовленных по коньячной технологии, начинают применяться с 1 января 2010 года, а для субъектов хозяйствования, которые до этой даты получили лицензии на производство коньяка, - с 1 апреля 2013 года.

Финансовый рынок

Украина не получала официального уведомления России об отказе в выделении кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Украина не получала официального ответа. Как вы знаете, у нас сейчас идет достаточно эффективная работа с Международным валютным фондом, мы надеемся получить третий транш (кредита МВФ)», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер также отметил, что, по его информации, возможность выделения Россией кредита Украине детально не рассматривалась.

«В условиях кризиса не может быть лишних ресурсов, кто бы их не выделял - Соединенные Штаты, Арабские Эмираты, Китай, Япония или Россия. Я считаю, что сейчас ситуация в Украине не является критичной, и можем спокойно себе позволить работать и на внутренних, и на внешних рынках. Но в случае, если правительство либо США, либо Российской Федерации, либо Японии примет решение о предоставлении Украине дополнительного кредита – мы будем, безусловно, благодарны», - пояснил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщалось, 20 мая заместитель министра финансов РФ Дмитрий ПАНКИН заявил, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 5 млрд. долларов не было принято.

"Они обратились, и решение о предоставлении кредит не было принято… Мы проанализировали ситуацию, и мы сказали нет", - сказал Д.ПАНКИН.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом проголосовали 237 народных депутатов из 429 зарегистрированных в сессионном зале.

По закону, на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса вводится мораторий на приобретение залогодержателем или ипотекодержателем права обращения взыскания на предмет залога или ипотеки в случае, если предметом залога или ипотеки является жилая недвижимость, в которой постоянно проживают граждане.

Окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета министров Украины. Закон вступает в силу со дня опубликования.

Бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен в интервью агентству Bloomberg заявил, что финансовый кризис еще далек от завершения, несмотря на снижение стоимости капитала и отметил, что американским банкам придется привлекать еще "массу денег".

"Существует еще очень большая неудовлетворенная потребность в капитале в коммерческом банковском секторе и ее необходимо удовлетворить", - рассказал А.Гринспен. По его мнению, эта потребность больше, чем показали результаты проведенных правительством стресс-тестов 19 крупнейших банков.

Важным моментом при выходе из кризисной ситуации в экономике А.Гринспен также назвал выравнивание цен на рынке недвижимости. По его словам, продолжающееся падение стоимости жилья по-прежнему ставит под угрозу миллионы заемщиков. "Мы находимся уже на краю и ситуацию нужно исправлять как можно скорее", - выразил свою озабоченность бывший глава Федрезерва.

В остальных секторах экономики А.Гринспен отметил значительные улучшения как в США, так и по всему миру. Он также выступил с прогнозом о сокращении американского ВВП на 1% во II квартале этого года и отверг идею президентской администрации о создании нового правительственного регулятора системных рисков в экономике. По его словам, перед агентством будет поставлена нерешаемая задача по определению будущих кризисных ситуаций.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту стабилизировались. Национальный банк Украины не вышел на рынок ввиду отсутствия желающих работать по заявленным курсам.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6180/7,6590 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6215/7,6290 грн./долл. К закрытию ценовые уровни повысились до 7,6230/7,6350 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2416/0,2436 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2410/0,2418 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2411/0,2418 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,50 (-0,1725) рублей за доллар.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3740/1,3840 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4840/10,5325 долл./евро, к 12:00 цены понизились до 10,4725/10,4990 долл./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 10,4830/10,5090 долл./евро.

Сегодня на межбанке было куплено 178,418 млн. долл. (по средневзвешенному курсу за день 7,6139 грн./долл.), продано – 177,098 млн. долл. (7,6219 грн./долл.); евро было куплено в объеме 28,191 млн. евро (10,5183 грн./евро), продано – 31,362 млн. евро (10,5586 грн./евро); российские рубли были куплены в объеме 618,046 млн. рублей (0,24 грн./рубль), продано – 446,36 млн. рублей (0,242 грн./рубль).

НБУ установил на 22 мая следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.6100 (на 21 мая – 761.6100)

100 EUR – 1048.8131 (на 21 мая – 1042.6441)

10 RUR – 2.4210 (на 21 мая – 2.3949)

Новости ТЭК

Украина и Россия договорились в срок до 1 июля 2009 года провести переговоры по нормализации деятельности ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.). Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве Украины.

По словам собеседника агентства, такая договоренность была достигнута в ходе заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое прошло 29 апреля в Москве.

В частности, стороны отметили взаимную заинтересованность в восстановлении деятельности ЗАО «Укртатнафта» и договорились, что переговоры проведут Министерство топлива и энергетики Украины, НАК «Нафтогаз Украины», Министерство энергетики Российской Федерации с участием правительства Республики Татарстан с привлечением заинтересованных субъектов.

Кроме того, стороны договорились, что НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Укртранснафта» совместно с Министерством энергетики России и ОАО «АК «Транснефть» в срок до 1 июня 2009 года проведут консультации по вопросу возможности использования нулевой ставки НДС при транспортировке нефти на НПЗ Украины.

Напомним, в последние годы на «Укртатнафте» была конфликтная ситуация вокруг руководства компании. В связи с этим российская компания «Татнефть», являвшаяся основным поставщиком сырья на предприятие, прекратила отгрузку сырья на завод.

Украина и Россия договорились до 15 июля текущего года заключить долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом» со ссылкой на договоренности, зафиксированные в итоговом протоколе апрельского заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

По данным пресс-службы, подписание контракта в оговоренный срок поручено обеспечить Министерству топлива и энергетики и государственной корпорации «Росатом».

Кроме того, Минтопэнерго и «Росатому» поручено до 1 ноября подготовить проект соглашения о сотрудничестве в строительстве 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Договоренностями также зафиксировано, что при условии заключения долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года на 12 действующих энергоблоков АЭС, а также при условии закупки украинской стороной у России, начиная с 2011 года, всего объема услуг по обогащению урана российская сторона обеспечит свое участи в строительстве завода по фабрикации ядерного топлива в Украине по российским технологиям. При этом предполагается, что предприятие будет построено к сроку, необходимому для обеспечения первых топливных загрузок 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2015-2016 гг.

Напомним, на данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году заканчивается срок действия долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».

Транзит природного газа по территории Украины в январе-апреле текущего года сократился на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Гокомстата, транзит нефти по территории Украины в январе-апреле т.г. сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в январе-апреле сократилась на 0,1%, газа – на 39,9%.

Натуральные показатели транзита нефти и газа Госкомстат не приводит.

Министерство топлива и энергетики Украины назначило директором государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» Валентина БОНДАРЕНКО вместо уволенного по собственному желанию Андрея ИВАНЧУКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго со ссылкой на соответствующий приказ, подписанный 18 мая т.г.

До назначения директором «Укринтерэнерго» В.БОНДАРЕНКО работал директором по развитию корпорации «МАСТ-ИПРА». В 2006 году был включен в состав Межведомственной комиссии по вопросам энергетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины. С октября 1995 года по сентябрь 1998 года занимал должность заместителя министра топлива и энергетики.

А.ИВАНЧУК, возглавивший «Укринтерэнерго» в марте 2008 года, с 11 декабря 2008 года находился в отпуске по уходу за ребенком.

Политика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневным рабочим визитом в Астану (Казахстан), где 22 мая примет участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, завтра в Астане в рамках заседания Ю.ТИМОШЕНКО проведет ряд двухсторонних встреч, в частности, с Президентом и премьер-министром Республики Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и Каримом МАСИМОВЫМ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести встречу с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Как сообщалось, последнее заседание Совета глав правительств СНГ проходило в ноябре 2008 года в Кишиневе.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО представил аппарату Секретариата Президента Украины нового главу Секретариата Веру УЛЬЯНЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в своем выступлении Президент очертил главные направления и задания, реализации которых он ожидает в дальнейшем от своего Секретариата.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что политика, реализация которой была начата в 2005 году им и его командой, - политика, в которой сегодня нуждается Украина. «Это политика демократии», - отметил он.

Президент отметил, что за последние три года его командой были достигнуты успехи, которые касаются, в частности, повышения социальных стандартов. По его словам, изменения в социальной политике привели к росту рождаемости в Украине, есть значительные позитивные сдвиги в теме материнства, многодетных семей, детей-сирот. В Украину возвращаются десятки тысяч работников из разных стран. Существенные позитивные сдвиги, по словам В.ЮЩЕНКО, произошли и в экономической системе.

Безусловным приоритетом деятельности своего Секретариата Президент также назвал развитие внешнеполитической деятельности Украины. В последнее время она была значительно активизирована. Так, В.ЮЩЕНКО напомнил, что в настоящее время готовится соглашение с Евросоюзом об ассоциации, ведутся переговоры о создании с ЕС зоны свободной торговли, начата реализация инициативы «Восточное партнерство», за три последних года достигнуто подписание важного документа о модернизации украинской ГТС, началась реализация проекта Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Говоря о внутриполитической ситуации в стране, Президент затронул тему важности продолжения конституционной реформы. «Если мы хотим иметь стабильность в стране, мы должны выйти на процесс совершенствования Конституции», - считает Президент.

Он напомнил, что ключевой причиной политического кризиса в Украине стали системные сбои, которые возникли в результате кулуарных изменений Основного закона 2004 года.

«Те диспропорции, которые порождены в том числе и неудачной реформой 2004 года, приводят к тому, что разные государственные институты проживают целые годы в перманентном кризисе», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что сегодня в украинском правительстве отсутствует вице-премьер-министр, министры иностранных дел и финансов, от выполнения обязанностей отстранен министр внутренних дел. «Это говорит о том, что система власти подвергается большим манипуляциям, становится заложником одного человека. Нет режима коллективного формирования решения, коллективной ответственности. Эти процессы нуждаются в решении», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент пожелал новому главе своего Секретариата успеха в новой должности. «Вера УЛЬЯНЧЕНКО - опытный и известный политик и управленец, которая, без сомнения, справится с теми задачами, которые стоят перед нами сегодня», - сказал глава государства.

В свою очередь В.УЛЬЯНЧЕНКО поблагодарила Президента за доверие. Она отметила, что главными принципами в работе ее лично и Секретариата Президента будут открытость, профессиональность и инициативность. «Я готова увеличить существующие позитивы в работе Секретариата», - сказала его новый руководитель.

Информация для киевлян

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена достроить свои жилищные объекты вне зависимости от предоставления государственной поддержки на достройку жилья.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-президент компании Алексей БУЛГАКОВ, комментируя заявление представителя Министерства регионального развития и строительства о том, что Национальный банк Украины не имеет возможности выкупить облигации Государственного ипотечного учреждения на сумму 1 млрд. грн., которые предусматривалось направить на достройку жилья со степенью готовности свыше 70%.

«Да, безусловно, мы, строители, заинтересованы в этих деньгах и очень хотим, чтобы государство помогло. Но в то же время мы стараемся делать все, чтобы достроить свои объекты», – сказал он.

А.БУЛГАКОВ отметил, что компания продолжает строительство жилых домов и выполняет свои обязательства перед инвесторами.

Он напомнил, что «Киевгорстрой» с ноября 2008 года принимает активное участие в разработке антикризисной программы в жилищном строительстве, в частности, антикризисного закона, а также является одним из инициаторов программы предоставления государственной помощи на достройку жилья.

«Если программа заработает, нам, конечно же, будет легче переживать кризис», – добавил вице-президент компании.

А.БУЛГАКОВ также сообщил, что компания «Киевгорстрой» разработала ряд механизмов, которые позволяют, не теряя времени, достраивать начатые объекты. В частности, холдинг не прекращает работу с банками по кредитованию строительства, а также задействовал несколько программ лояльности, которые позволяют активно привлекать инвесторов. При этом компания оптимизировала расходы по формированию задельной программы по строительству новых объектов, направляя оборотные средства на достройку существующих объектов.

Кроме того, руководство «Киевгорстроя» пересмотрело подходы к закупке строительных материалов, осуществляя ее путем проведения конкурсов, что способствует снижению себестоимости строительства.

«Все эти механизмы позволят компании достроить объекты, начатые за средства инвесторов, а также приступить к строительству объектов в рамках задельной программы, которая позволит холдингу продолжать строительство в следующем году», – подытожил вице-президент компании.

Киевский городской совет принял новую схему выдачи разрешений на размещение временных сооружений в столице и программу антикризисной поддержки предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в этих сооружениях.

Как передает корреспондент УНИАН, за два соответствующих решения проголосовали, соответственно, 78 и 87 депутатов Киевсовета, присутствующих в зале.

Комментируя эти решения, представитель фракции БЮТ в Киевсовете Василий СЕНЧУК, который занимался подготовкой документов, объяснил, что новый порядок предусматривает выдачу разрешений через единого оператора, которым сейчас определено Главное управление архитектуры и дизайна КГГА.

На протяжении двух месяцев все районные администрации, райсоветы, а также предприятие “Киевпасстранс”, должны предоставить в Главархитектуру списки всех предпринимателей, которые имеют временные сооружения и работают в них. На протяжении одного месяца Главархитектура должна создать единый список всех уже существующих в столице МАФов.

Согласно этому списку Управление выдаст новые разрешения на ведение предпринимательской деятельности лицам, которые уже имеют функционирующие МАФы. Эти разрешения будут выдаваться бесплатно, подчеркнул В.СЕНЧУК.

Он также сообщил, что в соответствии с принятыми решениями, при КГГА создается специальная комиссия по решению спорных вопросов, в которую войдут представители Главархитектуры, депутаты городской и районных советов, предприниматели, представители общественности. По заключению этой комиссии будут приниматься решения о дальнейшей деятельности того или другого МАФа, размещение или функционирование которого под сомнением.

Новые разрешения предпринимателям, МАФы которых легально функционируют, будут выдаваться на три года.

Как сообщил В.СЕНЧУК, размещение новых МАФов в городе в дальнейшем будет проходить в соответствии со схемой их размещения, которую должна разработать Главархитектура и которая будет утверждена на заседании Киевсовета. По его словам, эта схема должна быть принятая до конца текущего года.

В.СЕНЧУК также сообщил, что согласно принятым сегодня решениям, будет запрещено размещать МАФы на территориях школьных и дошкольных заведений столицы, а также на Майдане Незалежности.

По его словам, в решении речь не идет о том, что необходимо демонтировать МАФы, которые уже есть на центральной площади города, но новых временных сооружений больше не будут устанавливать.

На вопрос, предусмотрена ли плата за получение разрешения на установление нового МАФа уже в соответствии с новой схемой размещения этих сооружений в столице, В.СЕНЧУК сказал, что этот вопрос еще прорабатывается.

Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры завершило расследование по уголовному делу по обвинению бывшего директора ООО «Киеввысотстрой» в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Досудебным следствием установлено, что он в течение 2003-2006 годов, злоупотребляя своим служебным положением, завладел денежными средствами инвесторов строительства в городе Киеве на общую сумму 33,2 млн. грн.

Так, в течение указанного периода директор ООО «Киеввысотстрой», который на данное время находится под стражей, заключил инвестиционные договоры с инвесторами на строительство 45 квартир. Инвесторы полностью выполнили свои обязательства по заключенным договорам, перечислив на строительство квартир собственные денежные средства.

В то же время обвиняемый по уголовному делу заключал аналогичные инвестиционные договора на отмеченные 45 квартир с другими инвесторами, от которых тоже получил денежные средства.

Таким образом, директор ООО «Киеввысотстрой» несколько раз перепродавал одни и те же квартиры разным инвесторам. Денежные средства в сумме 33,2 млн. грн., которые переданы ими на строительство, директор использовал по собственному усмотрению с целью обогащения.

20 мая 2009 года указанное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по сути, проинформировали в Генпрокуратуре.

(УНИАН)