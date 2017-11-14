Фармекс Груп является добропорядочным приобретателем производственного комплекса

9 ноября 2017 года руководство компании «Фармекс Груп» получило Постановление Голосеевского районного суда г. Киева о наложении ареста на недвижимое имущество предприятия по иску БТА Банка (Казахстан). Интересы банка в Украине представляет Юридическая компания «Ильяшев и партнеры», в лице старшего партнера и бывшего депутата Киевского совета Романа Марченко, которая не однократно была фигурантом громких дел в отношении рейдерского захвата предприятий, земельных участков и других активов. Эта компания имеет официальные представительства в Москве и Симферополе и активно работает в России.

Мы заявляем о том, что это решение является очередной попыткой рейдерского захвата ООО «Фармекс Груп» с целью препятствования работе предприятия и незаконного завладения его активами. Подобная попытка препятствования деятельности уже имела место в феврале 2017, когда тот же суд принимал идентичное решение, но Апелляционный суд удовлетворил жалобу «Фармекс Груп» и отменил заказное решение Голосеевского суда.

Вышеуказанные решения Голосеевский районный суд принимает в рамках уголовного производства от 2012 в отношении гражданина Казахстана Мухтара Аблязова. Факты, которые расследуются, не имеют никакого отношения к должностным лицам «Фармекс Груп» и имуществу предприятия. Компания имеет все законные основания для использования, владения и распоряжения имуществом предприятия, потому что есть добросовестным приобретателем этого имущества. Этот факт обязательно будет повторно доказан в судебном порядке.

Также ответственно заявляем, что владельцем компании «Фармекс Груп» является гражданин Украины. Сведения об этом отражены в регистрационных документах компании. Другая информация не является правдивой и дискредитирует компанию «Фармекс Груп», унижает честь и достоинство коллектива. Любой факт распространения неправдивой информации будет обжалован в судебном порядке.

На данный момент нами готовятся судебные иски против юридической компании "Ильяшев и партнеры" и самого Романа Марченко.

За последние 5 лет «Фармекс Груп» инвестировала в производственный комплекс более 5 млн долл. США. На предприятии работает 460 сотрудников. Мы производим более 60 лекарственных средств и сотрудничаем с международными компаниями. «Фармекс Груп» имеет безупречную репутацию на фармацевтическом рынке.

Попытка рейдерского захвата активов предприятия не только угрожает стабильной работе компании, но и создает очень опасный прецедент касательно крайне неблагоприятного инвестиционного климата в Украине.

Попытка рейдерского захвата не пройдет!

По материалам, предоставленным пресс-службой «Фармекс Групп»

http://www.apteka.ua/article/43390