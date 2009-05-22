В Астане проходит заседание Совета глав правительств стран СНГ
09:15, 22 мая 2009Разное
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Сейчас - в узком кругу
В столице Казахстана Астане проходит заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств.
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент заседание глав правительств проходит в узком кругу, после чего оно продолжится в более широком составе – с участием делегаций.
В состав украинской делегации, которую возглавляет премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, входить вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ, заместитель министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО и заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН.
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