Анонс на 22 мая

Визит премьер-министра Украины Тимошенко в Астану (Казахстан) для участия в заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ.

* * *

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* * *

Продолжит работу Международный Форум бизнес возможностей. Основная часть второго дня форума - аукцион идей бизнеса, выступление бизнес-экспертов и благотворительный аукцион.

* * *

Пресс-конференция на тему: “Бюджет – 2010: реальность нереального?”. Приглашены: Людмила Супрун, народный депутат ВР III-IV созывов, руководитель бюджетного комитета ВР IV созыва; Анатолий Кинах, народный депутат Украины, экс-министр экономики Украины; Олег Соскин, директор Института трансформации общества.

* * *

12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Все о реальных причинах и предпосылках запрещения игорного бизнеса: заказчики, коррупционное лобби, политическая составляющая и социально-экономические последствия». Вопросы: Кто уничтожает легальный бизнес в Украине ? Какие события и обстоятельства в действительности были предпосылкой к этому? О неизвестных деталях взрыва в игорном салоне Днепропетровска и о социальных и экономических последствиях кампании по запрещению легального игорного бизнеса. Участники: Валерий Таляев, зам.председателя Всеукраинского профсоюза работников игорного бизнеса, Игорь Макиевский, зам.председателя ВО работодателей отрасли культуры, отдыха, спорта и развлечений, Максим Конашевич, член правления Фонда социального страхования, Михаил Литвицкий, работник реабилитационного Центра помощи зависимым от азартных игр, представители реального сектора, эксперты (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

Возле Хозяйственного суда г. Киева состоится акция протеста частных инвесторов против прекращения строительства жилищного комплекса по адресу Глушкова, 6 и нарушение прав вкладчиков (во избежание нарушения прав инвесторов и недопущения повтора аферы «Элита Центр»).

* * *

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ". Дата проведення Форуму – 22-24 травня 2009 року. 45 учасників із п’яти країн.

* * *

Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: «О состоянии санитарной очистки и благоустройства территорий районов г. Киева»; «О ходе подготовки городских мероприятий по случаю празднования Дня столицы и Дня Киева-2009»; О состоянии выполнения Указа Президента Украины «О неотложных мероприятиях по развитию города Киева».

* * *

Пресс-конференция на тему: «Россия хочет изменить брюссельские договоренности Украины и ЕС?». Приглашены: Богдан Соколовский, уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба „Q-club”; Светлана Голикова, директор компании „Трансэнергоконсалтинг”.

* * *

На информационном сайте «ГАРТ» состоится чат-интервью с экономистом Борисом Кушниром запятых на тему: “Что происходит с украинским бюджетом”.

* * *

В Киеве, в выставочном зале “Хлебня” Национального заповедника “София Киевская” состоится презентация исторического путеводителя “Генуя в Крыму”. Инициатор проекта - Итальянский институт культуры в Украине и НЗ “София Киевская”.

* * *

Пресс-конференция по случаю проведения Большого международного фестиваля ретро-автомобилей и Бот-шоу в рамках празднования Дня Киева.

* * *

Состоится брифинг при участии организаторов шоу «Фейерверк на $100 000».

* * *

Состоится официальное открытие Первого международного арт-фестиваля „FINE ART UKRAINE”, который проходит в рамках художественного проекта „АРТ-КИЕВ”.

* * *

Состоится презентация плана развития ГП «Морской торговый порт «Южный».

* * *

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98