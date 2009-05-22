ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Пряник» и «кнут» для бизнеса», в котором говорится, что правительство облегчило жизнь малому и среднему бизнесу, введя мораторий на внеплановые проверки. В то же время парламент отказался принимать законы, выгодные предпринимателям. Введение моратория было воспринято предпринимателями с облегчением, учитывая, что в последнее время существенно возросло давление на бизнес со стороны налоговой администрации.

http://delo.ua/news/106613/

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Также «Дело» подает материал "Проблемные банки: хроника событий (21 мая)". Издание выяснило, как можно забрать из проблемного банка действующий депозит или вклад, срок которого истек. Самый распространенный способ снять средства с депозита в банке с временной администрацией — найти заемщика, который выплачивает банку кредит, и продать ему вклад со скидкой. Найти приемлемый вариант обмена можно, воспользовавшись услугами специализированных посредников, к примеру, Украинской биржи депозитов, Кредитно-депозитной биржи или любым другим интернет-ресурсом, который «сводит» заемщиков и вкладчиков.

http://delo.ua/news/106611/

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«Дело» также подает материал "Standard & Poor`s пошатнуло рейтинги Великобритании", в котором сообщает, что Великобритания может потерять рейтинг ААА. Агентство Standard & Poor`s из-за финансовой ситуации в Великобритании снизило прогноз ее долгосрочного рейтинга со "стабильного" до "негативного", подтвердив долгосрочный рейтинг ААА. Британия сохраняет максимальный рейтинг более 30 лет, с тех пор как в 1978 г. S&P начало их присваивать.

Решение агентство объясняет тем, что к 2013 г. британский госдолг может удвоиться и сравняться с ВВП страны. Сохранение этого уровня в течение некоторого времени несовместимо с рейтингом ААА, отмечено в заявлении S&P. Fitch не планирует снижать рейтинг Великобритании, Moody`s такую возможность не комментирует. S&P обещает пересмотреть прогноз после выборов в 2010 г.

http://delo.ua/news/106622/

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Издание «Коммерсант» (Украина) публикует материал "Время работает на "Нафтогаз", в котором пишет, что Несмотря на кризис, НАК "Нафтогаз Украины" смогла увеличить прибыль в I квартале в три раза. Улучшение финпоказателей в компании связывают с получением контроля над поставками газа промышленным потребителям. Между тем эксперты отмечают, что без получения отсрочки по уплате налогов рост прибыли не был бы столь большим.

http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1173945&IssueId=7000132

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Также «Коммерсант» (Украина) в публикации "Правительство обыграло бизнес" отмечает, что Кабинет министров принял 27 документов, призванных облегчить работу малого и среднего бизнеса в период кризиса. Постановления среди прочего упрощают лицензирование и вводят мораторий на проведение контролирующими органами проверок до 2011 года. Впрочем, на практике бизнес столкнется с повышением стоимости лицензий. К тому же мораторий предусматривает несколько лазеек для внеочередных проверок предпринимателей.

http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1173977&IssueId=7000132

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Также «Коммерсант» (Украина) в материале "Депутат добился для взяточников пожизненного содержания" пишет, что Верховная рада вчера приняла закон, предусматривающий пожизненное тюремное заключение судей, прокуроров и следователей, которые будут осуждены за взяточничество в "чрезвычайно крупных размерах". Автор документа народный депутат Анатолий Гриценко отмечает, что законопроект еще на стадии подготовки произвел сильный психологический эффект и теперь уровень взяточничества будет неуклонно падать. В комитете по вопросам правосудия соглашаются с "профилактическим характером" закона, однако не верят, что новшество приведет к снижению уровня коррупции в стране.

http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1173962&IssueId=7000132

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«Экономические известия» публикуют материал "Валюту просят продать", где сообщают, что по сведениям «i», в конце прошлой недели в НБУ поступило письмо, подписанное представителями UniCredit-Укрсоцбанк, Intesa SanPaolo-Правэкс-Банк, BNP Paribas-УкрСиббанк, Commerzbank-«Форум», Raiffeisen-«Райффайзен Банк Аваль» Erste-«Эрсте Банк». Однако в руки главы Нацбанка Владимира Стельмаха оно попало только во вторник. Как сообщил «i» осведомленный о позиции главы НБУ чиновник центробанка, требование отменить переформирование резервов из валюты в гривню господин Стельмах проигнорировал. «Текущее укрепление гривни продиктовано как раз началом работы постановления №108, устанавливающего новый порядок расчета валютной позиции»,— сказал источник.

http://www.eizvestia.com/state/full/4179402

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Также «Экономические известия» в материале «XXI Веку» отсрочили дефолт» пришет, что держатели еврооблигаций девелоперской компании «XXI Век» (Киев) на 45 дней отсрочили выплаты по бумагам — срок опциона и процентов по еврооблигациям истечет не 28 мая, а 8 июля с.г. Но компания, скорее всего, сможет договориться о реструктуризации долга, потому что ее дефолт кредиторам совсем не выгоден.

http://www.eizvestia.com/state/full/4179406

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«Газета по-киевски» проводит опрос: "Что изменилось через год после переизбрания Черновецкого?" Выбрать свой вариант ответа из предложенных можно на главной странице сайта:

1. Мэрия еще беспощаднее эксплуатирует город

2. Мэрия больше заботится о Киеве и киевлянах

3. Киевляне разочаровались в мэре

4. Киевляне разочаровались во всех киевских политиках

5. Киевляне разочаровались в местных выборах

6. Ничего не изменилось

Итоги голосования будут опубликованы в печатной версии "Газеты..." в течение недели.

http://mycityua.com/news/city/2009/05/22/083859.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Пора продавать» пишет о том, что Внешэкономбанк (ВЭБ) продаст российские акции, купленные в разгар кризиса на средства фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин хочет изменить портфель фонда, добавив в него бумаги иностранных компаний.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/05/22/196821

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Издание «Известия» публикует материал «Почему отлеталась Кубинка», в котором пишет, что некогда легендарная и непобедимая 16-я воздушная армия, дислоцировавшаяся под Москвой, сдает без боя свой знаменитый военный аэродром - Кубинку. Тот самый, где базируются всемирно известные пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Сдает коммерсантам. С 1 июня военные оставляют Кубинку - все боевые самолеты, а также личный состав должны покинуть родную базу. Такое решение принял министр обороны Анатолий Сердюков. Кубинку на продажу выставили по-тихому. И без объяснений, для чего и почему. Хотя в кризис хороший хозяин и квартиру на продажу не выставит. Но, видимо, были веские резоны...

http://www.izvestia.ru/special/article3128732/

(УНИАН)