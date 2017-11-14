Все бизнес-ассоциации поддержали законопроект Гройсмана "Маски-шоу стоп"

Представители деловых кругов Украины согласились с тем, что правительственный законопроект о противодействии необоснованному давлению на бизнес, известный как программа "Маски-шоу стоп", является крайне актуальным. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями основных бизнес-ассоциаций Украины и предпринимательских объединений, сообщает "Деловая столица" со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, он надеется на скорейшее принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта о противодействии любому необоснованному давлению на украинские предприятия, в том числе давлению со стороны правоохранительных органов.

Глава правительства также подчеркнул, что документ входит в пакет законодательных актов, принятие которых будет способствовать оживлению деловой активности Украины, формированию благоприятного делового климата, а, следовательно, развитию предпринимательства, что позволит достичь показателей роста экономики на уровне 5-7%. В начале ноября законопроект был одобрен Кабинетом министров и передан в парламент для дальнейшего рассмотрения и принятия.

"Это наша общая позиция с президентом Украины, председателем Верховной Рады - мы можем внести этот документ в повестку дня, рассмотреть на комитете и проголосовать в целом, - сказал Гройсман. - Для нас очень важным и неизменным приоритетом является развитие экономики и построение инвестиционного климата. И здесь мы говорим о формировании законодательства и о защите реального сектора от произвола и беззакония, прежде всего со стороны правоохранительных органов".

Во время обсуждения документа, представители деловых кругов согласились с тем, что проект закона является крайне актуальным и способен стать эффективным шагом и инструментом на пути улучшения условий ведения бизнеса в Украине и работы с инвесторами.

В свою очередь президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил, что "инициативы по ограничению возможности давления на бизнес со стороны правоохранительных органов чрезвычайно важны для бизнеса".

По его словам, существующий в настоящее время письмо-ориентировка Генеральной прокуратуры Украины предусматривает способы защиты, зато они должны быть более жесткими и четко закреплены. "Деловое сообщество уверено, что закрепление соответствующих положений в процессуальном законодательстве сделает механизмы защиты бизнеса более эффективными", - отметил эксперт.

Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко со своей стороны подчеркнула, что соответствующий проект закона - это существенный шаг вперед на пути построения благоприятного делового климата в Украине.

По ее словам, проект закона стал логическим продолжением диалога власти и бизнеса, и вобрал предложения деловых кругов, озвученные в сентябре во время большого совещания с участием президента, премьер-министра, народных депутатов и руководства ГПУ.

"Мы поддерживаем принятую инициативу. Останавливать нецивилизованный подход правоохранительных органов в отношении бизнеса необходимо. Мы благодарны президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману за то, что они так близко к сердцу восприняли то, что сказал бизнес на встрече в сентябре. Это очень важный шаг вперед", - считает Деревянко.

Вместе с тем, она уверена, что этот шаг нужно довести до конца и не только принять законопроект в парламенте, но и проконтролировать его добросовестное выполнение: "Нередко у нас принимаются законы, которые потом не выполняются. Но если мы увидим внимание президента, главы правительства, думаю, мы получим существенный шаг в развитии делового климата. Бизнес оценит это положительно. И оценит как благоприятное отношение власти к предпринимателям".

Президент УСПП, председатель Антикризисного совета общественных организаций Анатолий Кинах в свою очередь отметил, что "принятие данного закона позволит создать более цивилизованные условия для ведения бизнеса в Украине, что важно и с точки зрения притока инвестиций". "Незащищенность прав собственника и инвестора чрезвычайно вредит развитию делового климата", - считает он.

Так, по критерию "защита прав собственности" исследования Всемирного экономического форума, Украина занимает 128 место среди 137 исследуемых. По словам президента УСПП, высокий уровень коррупции, нередки случаи необоснованных обысков, "масок-шоу", рейдерства и т.д. медленно уничтожают бизнес и инвестиционный климат.

Кинах добавил, что сейчас контролирующие функции по отношению к бизнесу имеют более 40 министерств и ведомств, сюда можно еще добавить и органы местной власти. К сожалению, часто предпринимательство рассматривается то как потенциальный "преступник", а не внутренний инвестор, который будет способствовать созданию новых рабочих мест и увеличению доходов бюджета.

Напомним, в сентябре текущего года в Киеве прошло большое совещание при участии президента Украины, премьер-министра, народных депутатов и руководства Генеральной прокуратуры. Одной из инициатив, провозглашенных во время встречи, стала инициатива "Маски-шоу стоп", призванная положить конец любым проявлениям давления силовых органов на предпринимателей.

Как подчеркивал премьер-министр Владимир Гройсман, давление на честный бизнес, который работает в соответствии с законодательством, платит налоги, создает продукт и обеспечивает рабочие места - недопустимо.