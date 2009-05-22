Солана: Россия может участвовать в "Восточном партнерстве"

Европа уверена в возможности участия России в "Восточном партнерстве". Об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС в Хабаровске генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер Солана.

По его словам, европейская сторона заинтересована в подключении РФ к этому проекту. "Мы знаем, что вы можете это делать и будете это делать", - обратился Х.СОЛАНА к президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

В то же время Д. МЕДВЕДЕВ заявляет, что Евросоюз пока не убедил Россию в выгодах "Восточного партнерства".

"Всякое партнерство лучше конфликта, но нас смущает, что со стороны некоторых государств предпринимаются попытки использовать эту структуру как партнерство против России", - сказал президент России.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 гг.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.