Солана: Россия может участвовать в "Восточном партнерстве"
Европа уверена в этом...
Европа уверена в возможности участия России в "Восточном партнерстве". Об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС в Хабаровске генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер Солана.
По его словам, европейская сторона заинтересована в подключении РФ к этому проекту. "Мы знаем, что вы можете это делать и будете это делать", - обратился Х.СОЛАНА к президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.
В то же время Д. МЕДВЕДЕВ заявляет, что Евросоюз пока не убедил Россию в выгодах "Восточного партнерства".
"Всякое партнерство лучше конфликта, но нас смущает, что со стороны некоторых государств предпринимаются попытки использовать эту структуру как партнерство против России", - сказал президент России.
Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.
20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 гг.
«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.