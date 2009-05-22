Дигам вышел из состава учредителей «Фокстрота»

Совет учредителей Группы компаний «Фокстрот» 12 мая удовлетворил просьбу председателя Совета Георгия ДИГАМА о выходе из числа соучредителей бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Группы компаний.

Как указывается в сообщении, на сегодняшний день акционерами ГК «Фокстрот» являются Валерий МАКОВЕЦКИЙ и Геннадий ВЫХОДЦЕВ, владеющие бизнесом на паритетной основе.

Г.ДИГАМ возглавил ООО «Фокстрот» в 1995 году, а с 2004 по 2009 год руководил работой Совета учредителей Группы компаний «Фокстрот», курировал процесс становления и структуризации бизнеса, уделяя особое внимание стратегии развития группы как социально ответственной компании.

Справка УНИАН. Группа компаний «Фокстрот» — одна из крупнейших национальных коммерческих структур, которая стабильно работает в экономическом пространстве Украины, а с 2007 развивает свой бизнес в Молдове. Группе принадлежат торговые сети «Фокстрот. Техника для дома» (203), «Фокстрот. Цифровая техника» (4), «FoxMart» (35) «Техношара» (32) (ритейл бытовой и электронной техники), магазины «Секунда» и «Montres» (часовой ритейл – 39 магазинов). С 2008 года в состав Группы «Фокстрот» входит компания DEPOT Development Group, которая занимается управлением недвижимостью. В 2009 году создана Управляющая компания Группы «Фокстрот».