Ющенко примет участие в форуме «Влаcть и бизнес - партнеры»

В понедельник, 25 мая, в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в очередном форуме «Власть и бизнес – партнеры» (Украинский дом, ул. Крещатик, 2).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в форуме примут участие предприниматели, руководители органов местного самоуправления, представители исполнительной центральной и местной власти.

Очередной форум «Власть и бизнес – партнеры» традиционно посвящается обсуждению условий работы бизнеса и анализа состояния украинской экономики. В частности, будут обсуждены первоочередные меры по поддержанию малого и среднего бизнеса в Украине.

Центральным документом форума станет Национальный доклад о состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине, который будет презентован во время открытия.

Также ожидается, что на форуме будет одобрен проект указа главы государства об отдельных вопросах устранения административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности во время мирового финансового кризиса.

Аккредитацию представителей СМИ на все мероприятия форума будет проводить пресс-служба Президента Украины 22 мая с 11.00 до 17.00 по телефонам: 255-78-44 и 255-63-18.

Кроме основной части форума, представители СМИ будут иметь возможность принять участие в секционных заседаниях, а также брифингах модераторов секционных заседаний форума, которые начнутся с 11.00.

Выступление Президента Украины будет транслироваться в эфире Национальной телекомпании Украины 25 мая в 15.15.