Часть порта "Черноморск" отдадут в аренду Hutchison Ports на невыгодных для Украины условиях - СМИ (документ)

Как стало известно, на протяжении двух месяцев согласовывается проект "Основных условий аренды недвижимого и движимого имущества в государственной собственности". Его должны подписать Мининфраструктуры, Фонд госимущества, Администрация морских портов Украины, порт "Черноморск" и представители Hutchison Ports. Окончательных договоренностей стороны пока не достигли.

Так, по сообщению УкрРудПром, предварительный договор об аренде, текст которого попал в распоряжение издания, демонстрирует, что условия этой сделки крайне невыгодны для Украины.

Сам договор предполагает передачу в аренду сроком на 49 лет шести причалов контейнерного терминала порта по трем договорам с Фондом госимущества, АМПУ и ГП МТП "Черноморск" на таких условиях:

Стороны предполагают, что конкурса на право аренды не будет (если же конкурс будет, то "Hutchison Ports" вправе отказаться от переговоров).

"Но даже если номинальный конкурс состоится, то квалификационные требования к участникам будут составлены таким образом, чтобы фактически отфильтровать любых участников, кроме Hutchison Ports", - сообщает издание.

Арендная плата будет вноситься не ежемесячно, а один раз в 6 месяцев - на условиях послеоплаты. В то же время речь об обязательных инвестициях в модернизацию и развитие порта не идет.

В связи с необходимостью реконструкции терминала до начала его эксплуатации договором будет предусмотрен льготный период, в течение которого государственное имущество будет находиться в аренде, но арендная плата платиться не будет. Длительность этого периода точно не определена.

Сторона государства гарантирует 10-дневный срок для согласования неотделимых улучшений, которые арендатор пожелает выполнить на терминале, при этом безосновательный отказ от согласования нарушений не допускается, а "Hutchison Ports" будет иметь право расторгнуть договор аренды в случае несогласования улучшений. Источники финансирования данных операций не называются, но, скорее всего, предполагается, что это будет реализовываться за счет арендодателя - за государственные средства.

"Hutchison Ports" освобождается от обязательств, связанных с трудоустройством сотрудников порта "Черноморск".

Мининфраструктуры обязуется обеспечить расторжение договоров, заключённых АМПУ, по которым открыт доступ к причалам контейнерного терминала других компаний.

"Данный пункт, отчасти согласованный с Антимонопольным комитетом, выглядит как легализированная монополия. В свою очередь другие компании окажутся в условиях нечестной конкуренции", - делает вывод УкрРудПром.

"Как видим в таком формате кроме статусности прихода Hutchison Ports и "сигнала международным инвесторам" других выгод для Украины не просматривается", - приходит к заключению издание.