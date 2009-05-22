Изменения к закону о рекламе отправлены на второе чтение

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение изменения к закону Украины “О рекламе” (относительно приведения в соответствие с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение 21 мая проголосовали 306 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законопроекту, телепродажа должна содержать необходимую, доступную, достоверную аудиовизуальную информацию о предлагаемом товаре. Время вещания и доля телепродаж на протяжении астрономических суток и/или часа включается и является составляющей частью времени вещания, отведенного на рекламу, и доли рекламы, определенной этим законопроектом, в фактическом объеме вещания на протяжении астрономических суток и/или часа телерадиоорганизациями любой формы собственности. Телепродажа не должна побуждать детей к покупке или аренде товаров.

Трансляция кино- и телефильмов, если их запланированная длительность превышает 45 минут, может перерываться рекламой или каким-либо редакционным, авторским или информационным материалом (включая анонсы программ, передач) один раз на каждый полный 45-минутный период.

Последующие прерывания позволяются, если запланированная длительность трансляции превышает не меньше чем на 20 минут два или больше полных 45-минутных периодов.

Запрещается спонсорство теле- и радиопедач с использованием названий лекарственных средств, которые предоставляются и распространяются лишь по предписанию (рецепту) врача, и конкретных медицинских услуг, а именно: методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, применение которых требует специальных знаний и подготовки.