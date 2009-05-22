Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ

Очередное заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых Государств состоится в ноябре в Крыму (Украина).

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, такое решение было принято сегодня в Астане на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ по инициативе премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

На заседании главы правительств обсудили программы и пути преодоления мирового финансового кризиса.

В начале заседания Совета глав правительств стран СНГ в узком составе Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ выразил надежду, что в ближайшее время женщин-президентов станет больше.

“Сегодня среди премьеров присутствуют две женщины: глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО и и.о. премьер-министра Молдовы Зинаида ГРЕЧАНАЯ. У нас есть надежда, что среди президентов стран СНГ тоже вскоре появятся наши коллеги-женщины”, - сказал он.

В управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина Украины также утверждают, что во время двусторонней встречи с главой украинского правительства Н.НАЗАРБАЕВ заявил о том, что он знаком со всеми потенциальными кандидатами на должность Президента Украины, и выразил Ю.ТИМОШЕНКО свою поддержку.