С отставкой Васюника и Еханурова Кабмин рискует стать нелегитимным

Ряд украинских политологов считает, что в случае отстранения от должностей министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА и вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА правительство рискует утратить легитимность.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.

«Сегодня мы имеем два больших шага к отставке вице-премьера и министра обороны, но чем больше будет в правительстве исполняющих обязанности, тем меньше будет делегитимизация правительства», - сказал он, предположил при этом, что, по его мнению, эти отставки не состоятся, поскольку отмеченный вопрос имеет шансы перейти в несколько другое русло.

В свою очередь директор политико-правовых программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что «сегодня является возможностью отставки любого из министров, но нет возможности кого-то назначить. А поэтому мы рискуем в таком случае получить Кабинет Министров без министров», - сказал он.