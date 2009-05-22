ГЛАВНОЕ на 22 мая (день)

Новости ТЭК

Украина заинтересована принять участие в реализации российско-казахстанского проекта по созданию центра обогащения урана.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Астане на встрече с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Украина и Казахстан имеют грандиозные возможности для сотрудничества и поблагодарила Н.НАЗАРБАЕВА за то, что он на протяжении многих лет прилагал максимум усилий для развития отношений между обеими странами.

Премьер-министр заметила, что Украина и Казахстан имеют большие возможности для сотрудничества в отрасли производства техники для АПК и авиастроительстве.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что Украина может принять участие в проекте по созданию центра обогащения урана, реализация которого сейчас обсуждается на уровне руководства Российской Федерации и Казахстана. При этом глава украинского правительства сообщила, что Украина активно развивает добычу урана.

В свою очередь, Президент Казахстана Н.НАЗАРБАЕВ подчеркнул, что лично для него отношения Украины и Казахстана “являются приоритетными”.

“Я сожалею, что тот большой потенциал, который есть у двух стран, не используется, а достигнутые между Украиной и Казахстаном договоренности не выполняются до конца”, - сказал он.

Президент Казахстана также поздравил премьер-министра Украины с победой украинского футбольного клуба “Шахтер” в Кубке УЕФА.

Европа готова обсуждать новые инициативы по энергетическому сотрудничеству, однако не ставит под вопрос эффективность существующей системы энергобезопасности.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на пресс-конференции в Хабаровске по итогам саммита Россия-ЕС.

«Мы готовы обсуждать предложения российской стороны, мы открыты к обсуждению того, как улучшить существующие рамки, но мы не должны отбрасывать те соглашения, которые уже существуют», - сказал Ж.БАРРОЗУ. "Мы придерживаемся этих соглашений, мы открыты к обсуждению предложений, но должны скорее основываться на существующих (соглашений), не ставя под сомнение, под вопрос ту систему, которая существует", - сказал он.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ ранее на той же пресс-конференции сообщил позицию России, согласно которой необходимо выработать новые соглашения по энергобезопасности, поскольку, по его мнению, ныне существующие, в частности Энергетическая хартия, перестали быть эффективными.

Украина запасает на зиму недостаточно газа, создавая предпосылки для повторения в начале 2010 года перебоев в поставках топлива в Европу, - заявил источник в окружении российского премьер-министра Владимира Путина, - передает ВВС.

Путин находится в столице Казахстана Астане, где на сегодня у него запланирована встреча с Юлией Тимошенко.

Неназванный источник в российской делегации ранее заявил, что "Газпром" уже полностью расплатился за транзит газа в Европу через территорию Украины на весь год вперед, однако из данных "Нафтогаза" следует, что у него все равно нет денег на закупку газа для закачки в подземные хранилища.

"Нафтогаз Украины", в свою очередь, опровергает заявления российской стороны о том, что у компании недостаточно средств для создания запасов газа, предназначенного для европейских потребителей.

Россия сомневается в возможности Украины заплатить более 4 миллиардов долларов за закачку 19,5 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища газа.

Об этом, как передает РИА «Новости», заявил президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«В настоящий момент подлежит поставке и закачке в подземные хранилища достаточно большой объем в районе 19,5 миллиардов. Это стоит свыше 4 миллиардов долларов. Если у украинской стороны есть деньги, ну и отлично, однако у нас есть сомнения по поводу платежеспособности Украины", - сказал глава российского государства на пресс-конференции в пятницу по итогам саммита Россия-ЕС.

Отвечая на вопрос журналиста, даст ли Россия заверения в бесперебойности поставок газа в Европу, президент РФ сказал: "Никаких заверений РФ не давала и давать не будет. Чего это ради? На нашей стороне никаких проблем нет, у нас все в порядке и с газом, и с исполнением наших обязанностей. Заверения пусть дает тот, кто обязан платить за газ".

Россия намерена подать заявку в Евросоюзс просьбой включить "Южный поток" в приоритетные проекты ЕС. Об этом сообщил сегодня министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО, передает ИТАР-ТАСС.

"Совместно с европейскими коллегами обратимся в ЕС с такой просьбой, - сказал он. - Такая заявка будет подана".

Как сообщал УНИАН, 20 мая Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ расценили активизацию действий России по проекту «Южный поток» как недружественный шаг по отношению к Украине.

При этом он выразил мнение, что наиболее оптимальный и экономически целесообразный путь транспортировки российского газа на Запад - это через газотранспортную систему Украины.

18 мая министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО заявил, что Россия исключает возможность отказа от строительства газопровода «Южный поток» взамен на расширение пропускной мощности газотранспортной системы Украины.

В «Газпроме» заявляют, что отсутствие у Украины денег на закачку природного газа в ПХГ может стать технологической проблемой.

Об этом в интервью телеканалу «Вести» заявил заместитель председателя главы правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

"Сейчас мы сталкиваемся с необходимостью закачки в ПХГ (подземные хранилища газа) Украины 19,5 млрд. кубических метров газа стоимостью свыше 4 млрд. долл. У Украины из-за того, что находится в кризисной ситуации, предбанкротной практически, судя по всему таких финансовых средств нет. Кредитовать Украину, похоже, никто не торопится, и это уже может перейти из коммерческой проблемы в технологическую", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) планирует разработать и принять новое постановление об утверждении сетки "зеленых" тарифов до июля.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления генерации НКРЭ Василий ВОЛОШЕНЮК комментируя вчерашнее решение НКРЭ об отмене постановления от 15 января т.г. №25, которым на 2009 год устанавливался единый "зеленый" тариф на уровне 66,24 коп. за кВт/ч.

«Планируем разработать за два месяца», - сказал он.

В. ВОЛОШЕНЮК пояснил, что прежнее постановление комиссии отменено в связи со вступлением в силу поправок к Закону «Об электроэнергетике», которыми была введена дифференциация тарифов в зависимости от вида используемого альтернативного источника энергии.

Как сообщал УНИАН, в апреле Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об электроэнергетике».

Поправками НКРЭ предложено установить базовый «зеленый» тариф, к которому будут применяться коэффициенты в зависимости от вида альтернативного источника энергии.

Базовый тариф предлагается установить на уровне розничного тарифа на электроэнергию, установленного для потребителей второго класса по состоянию на январь 2009 года (58,46 коп. за кВт/ч без НДС).

Коэффициенты, применяемые к "зеленому" тарифу, предлагается установить на уровне: 1,2 - для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых не превышает 600 кВт; 1,4 - для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых больше 600 кВт, но не превышает 2 000 кВт; 2,1 - для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых превышает 2 000 кВт; 2,3 - для электроэнергии, выработанной из биомассы; 4,8 - для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения наземными объектами электроэнергетики; 4,6 - для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах домов, зданий и сооружений, величина установленной мощности которых превышает 100 кВт; 4,4 - для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах домов, зданий и сооружений, величина установленной мощности которых не превышает 100 кВт, а также для объектов, вмонтированных (установленных) на фасадах домов, зданий и сооружений, независимо от их предельной мощности; 0,8 - для электроэнергии, выработанной малыми гидроэлектростанциями.

При этом предполагается, что величина коэффициентов, применяемая к тарифам объектов альтернативной энергетики, введенным в эксплуатацию или существенно модернизированным после 2014, 2019 и 2024 гг., будет снижаться соответственно на 10, 20 и 30% от его базовой величины.

Закон также предусматривает фиксацию минимального размера «зеленого» тарифа путем перевода в евро его величины по курсу Национального банка Украины на 1 января 2009 года.

Финансовый рынок

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предлагает ЕС рассмотреть вопрос о выдаче совместного с Российской Федерацией кредита Украине для обеспечения энергобезопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал на пресс-конференции в Хабаровске по итогам саммита Россия-ЕС.

"Мы готовы помочь Украинскому государству, но хотели бы, чтобы значительную часть этой работы взял на себя Европейский Союз, те страны, которые заинтересованы в надежной безопасности энергосотрудничества. Если речь идет о кредитах, давайте поможем синдицировать соответствующие деньги Украинскому государству. Но этим должна заниматься не одна Россия", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Средний курс покупки наличного доллара в украинских банках повысился на 1,3%, продажи – на 0,5% и составляет 7,58/7,67 грн./долл.

Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 3,6% и сегодня составляет 10,41 грн./евро, продажи – на 3% - до 10,69 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 18 по 22 мая повысился на 3,2% и сегодня составляет 0,2250 грн./рубль, продажи – на 0,9% - до 0,2455 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,60 грн./долл. (курс покупки с начала недели повысился на 1,3%), продают – по 7,66 грн./долл. (курс продажи повысился на 0,5%).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,48 грн./евро (курс повысился на 3,8% с 18 мая), продажи – 10,69 грн./евро (курс повысился на 3,3%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 3% с начала недели и составляет в среднем 0,2234 грн./рубль, продажи – на 0,4% – до 0,2471 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,60/7,75 грн., евро – 10,30/10,60 грн., рубль – 0,20/0,245 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,55/7,70 грн., евро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,50/7,69 грн., евро – 10,37/10,61 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 22 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6161, к евро – 10,488131, к российскому рублю – 0,2421.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,6130/7,6455 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2435/0,2450 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5860/10,6335 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3926/1,3928 долл./евро (четверг - 1,3779/1,3781 долл./евро).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Социальная политика

Кабинет министров Украины ужесточил порядок начисления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства труда и социальной политики Украины со ссылкой на слова министра труда Людмилы ДЕНИСОВОЙ, субсидии не будут назначаться при выявлении во время обследования незадекларированных источников существования семьи. А также, если в течение года с момента обращения за субсидией приобретались вещи длительного пользования на сумму, превышающую 10 прожиточных минимумов (на 1 января 2009 г. прожиточный минимум составлял 669 грн. – УНИАН) для семьи (зарегистрированных в жилом помещении лиц).

«Кроме того, усиливается контроль за уплатой получателями субсидий обязательной доли платы за жилищно-коммунальные услуги», - отметила Л. ДЕНИСОВА.

«Минтруда инициировало разработку данного документа с целью усиления адресности жилищных субсидий, направления этой государственной помощи семьям, которые в ней больше всего нуждаются», - сказала министр.

По ее мнению, внесенные изменения конкретизируют обстоятельства, по которым возможно назначение субсидий. «В каждом случае будет обеспечиваться индивидуальный подход, поскольку отныне субсидия будет назначаться на увеличенную сверх нормы площадь жилья лишь на основании акта обследования материально-бытовых условий семьи», - сказано в сообщении пресс-службы Минтруда.

Также унифицируются подходы к определению права граждан на назначение государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и жилищных субсидий. При этом существенно усиливается социальная защита именно незащищенных слоев населения. Например, перечень лиц, которым при отсутствии трудовых отношений субсидия назначается на общих основаниях, дополнен совершеннолетними детьми, которые продолжают учебу в общеобразовательных учебных заведениях, лицами, которые осуществляют уход за инвалидами в результате психического расстройства, и физлицами, которые предоставляют социальные услуги.

(УНИАН)