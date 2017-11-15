В Греции придумали, как восстановить экономику после семи лет кризиса – хотят выращивать марихуану

Правительство Греции считает выращивание марихуаны в медицинских целях одной из сфер деятельности, которая поможет восстановить экономику после семи лет кризиса.

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Об этом заявил министр развития сельской местности и продовольствия страны Эвангелос Апостолу в интервью Bloomberg, передает Lenta.ru.

По его словам, производители марихуаны уже проявили интерес к созданию в Греции парников на сумму, превышающую 1,5 миллиарда евро. Один комплекс из 12-15 парников может создать около 400 рабочих мест.

Правительство рассчитывает за 10 лет получить около 200 миллиардов евро, отметил Апостолу.

По данным агентства, до конца этого года правительство Греции направит законопроект на рассмотрение в парламент. Министр пояснил, что греческие власти не собираются полностью декриминализировать выращивание, куплю-продажу и использование марихуаны.

В настоящее время в Греции один из самых высоких уровней безработицы в Евросоюзе, ее уровень с 2011 года составляет около 20 процентов.