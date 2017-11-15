Продан заручился поддержкой бизнес-ассоциаций в вопросе закупки сканеров для таможни

Сегодня Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение иска Государственной фискальной службы против Антимонопольного комитета Украины. ГФС требует признать решение АМКУ об отмене тендеров на закупку стационарных сканирующих комплексов для таможни незаконным и разблокировать процедуру. Об этом на своей странице в фейсбук заявил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

Он заверил, что намерен добиваться установки современных сканеров на основных таможенных пунктах пропуска, чтобы полностью ликвидировать контрабанду. И.о. главы ГФС также призвал общественность и СМИ поддержать фискальную службу во время судебного процесса.

«Невозможно побороть коррупцию в стране, не уничтожив одну из ее «кормовых баз» - контрабанду. А чтобы уничтожить контрабанду, нужно современное оборудование», - отметил Продан.

Украинские бизнес-ассоциации и депутаты парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики поддержали инициативу и.о. главы ГФС Мирослава Продана по оборудованию таможенных пунктов пропуска современными сканирующими системами.

По словам исполнительного директора Европейской бизнес ассоциации Анны Деревянко, сканеры активно используются в странах ЕС.

«Cканеры уменьшают возможность допуска контрабанды и необходимость физических проверок грузов. Cканеры на пунктах пропуска – это европейская практика. В Украине ее тоже нужно запускать. Закупку сканеров, которая организована прозрачно, мы поддерживаем. И если есть в этом процессе какие-то проволочки, противодействие процессу закупок, то нужно вытащить все эти факты на свет и разобраться. Именно с этой целью руководитель ГФС обратился за поддержкой к медиа», - отметила Анна Деревянко.

Поддерживают Продана и в Федерации работодателей Украины.

«Любая контрабанда мешает конкурентному бизнесу. И мы поддерживаем любые методы борьбы с контрабандой, которые собирается внедрять руководитель фискальной службы. Белый и прозрачный бизнес – импортеры, экспортеры – только «за», чтобы контрабанда не давила на конкурентный рынок», - говорит генеральный директор ФРУ Руслан Ильичев.

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины отмечают, что сканеры ускорят прохождение таможенных процедур.

«Мы полностью поддерживаем инициативу Продана. Многие сопредельные государства имеют в своих таможенных кодексах нормы, требующие контроль 80% товаров через сканеры. Если сканера нет или он поломан, возникают очереди. Техника ускорит процесс проверки и уменьшат очереди на границах», - утверждает президент АСМАП Леонид Костюченко.

В Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» отмечают, что вопрос оборудования таможенных пунктов пропуска современными сканерами назрел уже давно, поэтому руководство ГФС выбрало правильный и прогрессивный пусть.

«Сейчас, когда контейнер заходит, товар выгружают: ткани, обувь. Сканеры нужны. Пусть лучше сканируют, чем разгружают и в слепую идентифицируют. Нормальный бизнес против сканеров выступать не будет», - считает председатель правления «Укрлегпрома» Татьяна Изовит.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей уверены, что претензии ГФС к АМКУ обоснованы.

«Сканеры ускорят таможенные процедуры. Машина заходит, практически не останавливается, сканируется и может ехать дальше. Это мировой опыт, шаг к автоматизации. Мы готовы поддержать руководителя ГФС, потому что эта тема беспокоила Продана давно – это его детище, он пытается внедрять эту систему. Я поддерживаю его борьбу с Антимонопольным комитетом, который часто становится инструментом в руках проходимцев. И я поддерживаю претензии и заявления Продана в этом направлении», - заявила вице-президент УСПП Юлия Дроговоз.

Глава подкомитета по вопросам таможенного дела профильного парламентского комитета Татьяна Острикова сообщила, что «руками АМКУ контрабандисты пытаются сорвать закупку сканирующего оборудования для таможни».

«Сканеры сделают невозможной ситуацию, когда везут дорогую брендовую одежду и обувь, а декларируют дешевые резинки для волос. Картинка со сканера должна выводиться на центральный сервер ГФС, чтобы можно было видеть, что было в этой машине или контейнере. Деньги, которые будут потрачены на приобретение сканеров и другого технического оснащения, быстро вернутся в государственный бюджет. АМКУ отменил результаты торгов, теперь нужно объявлять другие торги, по-новому все начинать. Уверена, это контрабандисты пытаются затянуть реализацию результатов конкурса и приобретение сканеров», - пояснила нардеп.

По мнению Остриковой «белый» бизнес должен быть заинтересован в поддержке Продана.

«Эти сканеры нужны не Продану лично, а честному и легальному украинскому бизнесу. Глава ГФС как рыба об лед бьется, его обращение за поддержкой – это крик души. И в интересах ассоциаций «белого» бизнеса, легальных импортеров его поддержать, чтобы легальный товар, импортированный с уплатой всех таможенных платежей, был конкурентоспособным», - подчеркнула Татьяна Острикова.

Глава подкомитета по вопросам правового обеспечения работы таможенных органов комитета ВРУ Андрей Антонищак подчеркивает, что закупка сканеров срывается уже не в первый раз.

«Тендерные процедуры по сканерам для таможни срываются уже второй раз. Я буду инициировать, чтобы вопрос закупки сканеров был предметом слушаний на нашем комитете. Я уважаю Продана как профессионала и готов однозначно его поддерживать в этом вопросе», - заявил Антонищак.

Напомним, по инициативе и.о. главы ГФС Мирослава Продана до конца года основные пункты пропуска должны были получить современные сканирующие системы, информация с которых должна поступать в таргетинговый центр в Киеве. В мае правительство выделило средства и в июне началась первая процедура закупки. В сентябре АМКУ по жалобе компании, не прошедшей квалификационный отбор, заблокировал проведение тендера.