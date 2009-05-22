Тимошенко: сотрудничество Украины и России необходимо развивать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым развивать сотрудничество Украины с Россией для преодоления в обеих странах последствий кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала журналистам после встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Она подчеркнула, что эта тема поднималась в ходе ее разговора с премьер-министром России.

«Мы видим, где нам нужно сотрудничать, как нам строить отношения для того, чтобы кризис, который сейчас очень больно бьет и по Украине, и по России, все-таки в нашем сотрудничестве смягчался и шаг за шагом шел на убыль. Хотя есть некоторый оптимизм, все равно мы считаем, что 2009 и 2010 годы будут еще кризисными, и нашим странам нужно быть к этому готовыми. Вот в нашем сотрудничестве – в восстановлении кооперации, восстановлении товарооборота – я вижу те элементы противостояния кризису и те элементы усиления наших стран», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сегодняшний разговор с В.ПУТИНЫМ был конструктивным и дает надежду на развитие такого сотрудничества.