В Киеве завтра гроза

23 мая в Киеве облачно с прояснениями, грозовые дожди, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +18...+20 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +14...+19 градусов.

В Карпатах ночью дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди, температура ночью +8...+13 градусов, днем +10...+15 градусов.

В Моршине ночью дожди, днем кратковременные дожди, температура ночью +10...+12 градусов, днем +17...+19 градусов.

В Трускавце ночью дожди, днем кратковременные дожди, температура ночью +9...+11 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Сваляве ночью дождь, местами сильный, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21 градус.

На севере Украины облачно с прояснениями, грозовые дожди, днем кое-где град, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +17..+22 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы, кое-где град, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +24...+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Ялте преимущественно без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов.

22 мая температура воды в Черном море +16...+18 градусов, в Азовском море +17...+20 градусов, в районе Феодосии +14 градусов, в Днепре возле Киева составила +16 градусов.