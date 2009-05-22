Курс НБУ на 25 мая 2009 г.

Официальный курс НБУ на 25.05.09 г.100 USD США – 761.6000 (на 22 мая – 761.6100) 100 EUR – 1064.1075 (на 22 мая – 1048.8131) 10 RUR – 2.4410 (на 22 мая – 2.4210) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 25.05.09 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 72542.40 (на 22 мая – 71591.34) 961 XAG 10 Серебро – 1116.51 (на 22 мая – 1083.77) 962 XPT 10 Платина – 87203.20 (на 22 мая – 87737.47) 964 XPD 10 Палладий–17592.96(на 22 мая-17897.84)

Официальный курс НБУ на 25.05.09 г. 100 USD США – 761.6000 (на 22 мая – 761.6100) 100 EUR – 1064.1075 (на 22 мая – 1048.8131) 10 RUR – 2.4410 (на 22 мая – 2.4210) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 25.05.09 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 72542.40 (на 22 мая – 71591.34) 961 XAG 10 Серебро – 1116.51 (на 22 мая – 1083.77) 962 XPT 10 Платина – 87203.20 (на 22 мая – 87737.47) 964 XPD 10 Палладий–17592.96(на 22 мая-17897.84)

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