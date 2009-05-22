Яценюк считает своими конкурентами Тимошенко и Януковича

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что на будущих президентских выборах видит для себя только двух основных конкурентов – лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом на пресс-конференции в Черновцах заявил А.ЯЦЕНЮК, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Третий кандидат, который заявил о своем желании идти на выборы, – это действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО. Он тоже будет моим конкурентом, однако наиболее весомыми все-таки будут Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ», - убежден лидер «Фронта перемен».

«Хотя есть интересный вопрос: я до сих пор не услышал официального заявления ни одного из них о том, что они идут в Президенты», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, «было объявлено очень интересно заявление, что БЮТ идет в Президенты». «Выходит, что весь блок идет в Президенты? Это свидетельствует о том, что БЮТ и Партия регионов дальше ведут между собой переговоры об изменениях в Конституцию Украины в части выборов Президента в парламенте», - добавил он.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, «это абсолютно совпадает с позицией В.ЯНУКОВИЧА, которую он объявил 15 мая, что Партия регионов готова ради спасения страны принять изменения в Конституцию». «Но, как я считаю, не надо путать понятия: ради спасения себя или ради спасения страны, поскольку это две принципиальные разницы», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что две наибольшие парламентских фракции «должны осознать, что против воли украинского народа, а именно изменений в Конституцию и консервирование за ними власти, у них не выйдет». По убеждению лидера «Фронта перемен», «я и очень многие украинские политики будут защищать конституционное право украинских граждан избирать Президента через прямые всенародные выборы». «Мы должны иметь не английскую королеву, а настоящего и сильного украинского Президента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.