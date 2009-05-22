ЕК выступает за скорейшее вступление России в ВТО
19:17, 22 мая 2009Разное
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Заявление Баррозу в Хабаровске
Еврокомиссия выступает за скорейшее вступление России во Всемирную торговую организацию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сказал сегодня на пресс-конференции в Хабаровске по итогам саммита Россия-ЕС.
«Мы выступаем за то, чтобы Россия в скором времени стала членом ВТО. И Президент МЕДВЕДЕВ говорил об этом обязательстве», - сказал Ж.БАРРОЗУ.
«Комиссия привержена вступлению России в ВТО, которое касается открытия рынков, торговли, достижения и процветания по всему миру», - добавил он.
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