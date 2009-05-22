ЕК выступает за скорейшее вступление России в ВТО

Еврокомиссия выступает за скорейшее вступление России во Всемирную торговую организацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сказал сегодня на пресс-конференции в Хабаровске по итогам саммита Россия-ЕС.

«Мы выступаем за то, чтобы Россия в скором времени стала членом ВТО. И Президент МЕДВЕДЕВ говорил об этом обязательстве», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

«Комиссия привержена вступлению России в ВТО, которое касается открытия рынков, торговли, достижения и процветания по всему миру», - добавил он.