Нацбанк запустил мобильное приложение "Монеты Украины"

Национальный банк запустил мобильное приложение "Монеты Украины", предоставляющее пользователю доступ к полному справочнику выпущенных в обращение монет.

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Как сообщается на сайте НБУ, приложение оборудовано поисковой системой, позволяет просматривать описание и изображения монет и дает возможность оперативно отслеживать остатки монет в разрезе областей.

При этом отражаются полные и актуальные данные о монете сразу после ее выпуска без необходимости в обновлении версии приложения.

По информации регулятора, приложение уже доступно для бесплатной загрузки.

Также сообщается, что в будущем НБУ планирует создание онлайн-магазина для продажи монет.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в конце августа представил интерактивное мобильное приложение "Украинская гривня" для демонстрации пользователям всех элементов защиты национальной валюты Украины.