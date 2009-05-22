ГЛАВНОЕ на 22 мая (вечер)

Хроника дня

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Финансы

Минфин выплатил купонный доход по облигациям госзайма

Министерство финансов Украины в среду, 20 мая, выплатило купонный доход по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ) 2006 года на сумму 32,9 млн. долл. США.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства, размещенном на официальном сайте Минфина.

В ноябре 2006 г. Украина осуществила эмиссию ОВГЗ на сумму 1 млрд. долл. США с погашением в 2016 г. Заимствования осуществлялись по ставке 6,58% годовых.

Cобрание акционеров "Родовид Банка" не состоялось

Объявленное на сегодня собрание акционеров "Родовид Банка" не состоялось. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

«Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Родовид Банк», которое созывалось на 22 мая 2009 года, не состоялось, - говорится в сообщении. - Вопросы утверждения годовой финансовой отчетности и результатов деятельности банка за 2008 год будут вынесены на рассмотрение следующего общего собрания акционеров банка».

В сообщении не уточняется, на какое число оно будет назначено.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Родовид Банк» сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. На сегодня временным администратором в банке является член правления Национального банка, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ.

«Родовид Банк» находится в списке банков, которые претендуют на рекапитализацию при участии государства.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

Президентом банка является Сергей БУБКА.

НБУ отзовет лицензии у банка «Причерноморье»

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии у Банка «Причерноморье» (Днепропетровск) и начале процедуры его ликвидации.

Об этом говорится в письме НБУ №44-012/5249-9950 от 22 мая, текстом которого располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины сообщает, что согласно с постановлением правления Национального банка Украины от 20 мая 2009 года №305 с 25 мая 2009 года отозвана банковская лицензия у ОАО КБ „Причерноморье” (г. Днепропетровск) и инициирована процедура ликвидации банка», - говорится в письме.

Как сообщалось, временная администрация в Банке «Причерноморье» была введена с 30 января 2009 года. Врменным администратором назначен Юрий Шевцов.

Валютный рынок

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 25 мая НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.6000 (на 22 мая – 761.6100)

100 EUR – 1064.1075 (на 22 мая – 1048.8131)

10 RUR – 2.4410 (на 22 мая – 2.4210)

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали удерживать свои позиции.

Как передает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6130/7,6455 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6180/7,6280 грн./долл. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6200/7,6250 грн./долл.

В 14:30 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре швейцарский франк – гривня – 6,9200.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2435/0,2450 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2443/0,2450 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2444/0,2450 грн./рубль. В России курс доллар-рубль продолжает падать – 31,17 (-0,33) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3926/1,3928 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,3980/1,3982 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5860/10,6335 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6190/10,6390 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,6225/10,6450 грн./евро.

Сегодня на межбанке было куплено 129,753 млн. долл. (по средневзвешенному курсу за день 7,611 грн./долл.), продано – 123,21 млн. долл. (7,6192 грн./долл.). Евро было куплено в объеме 24,766 млн. евро (10,6454 грн./евро), продано – 27,847 млн. евро (10,6814 грн./евро). Российские рубли были куплены в объеме 422,499 млн. рублей (0,242 грн./рубль), проданы – 328,259 млн. рублей (0,244 грн./рубль).

ТЭК

Россия частично финансирует закачку газа в ПХГ Украины

Премьер РФ Владимир Путин заявил о готовности России участвовать в финансировании закачки Украиной российского газа в ПХГ, однако пока не решено в какой доле, сообщает РИА Новости..

"Россия готова внести свою долю, но только долю. А какова эта доля - это мы должны решить в процессе переговоров", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с украинской коллегой Юлией Тимошенко, отвечая на вопрос об источниках финансирования закупки российского газа.

Премьер РФ сообщил, что, учитывая технологические аспекты, газ необходимо закачать именно сейчас. При этом, подчеркнул он, позднее этот газ закачать не получится.

"Речь идет о том, что сейчас, именно в этот период, должна быть произведена эта закачка, потому что без закачанного в хранилище газа, украинская экономика нормально существовать в осенно-зимний период не сможет", - сказал он.

По его словам, в течение прошедшего года из хранилищ было поднято 15 миллиардов кубометров газа параллельно с отбором газа из трубопровода в ходе поставок на Украину газа для внутреннего потребления.

ЕК поддержала участие России в модернизации ГТС Украины

Европейская комиссия поддерживает участие России в модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сказал сегодня на пресс-конференции в Хабаровске по итогам саммита Россия-ЕС.

«Мы приветствовали бы участие России в этом процессе. Я присутствовал на этой конференции в Брюсселе, я сказал, что мы приветствовали бы участие России в этих усилиях. И насколько я понял, украинские власти также открыты к такой перспективе», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

В то же время, он подчеркнул, что у ЕС есть возможность строить отношения с Украиной, так же как и у России есть возможность ведения двусторонних отношений с другими партнёрами.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что подготовка декларации о модернизации украинской ГТС между ЕС и Украиной велась на протяжении многих лет.

«Несколько лет назад мы заключили соглашение с Украиной о техническом сотрудничестве в области энергетики. 23 марта в Брюсселе прошла конференция. Она не была непосредственно связана с недавним газовым кризисом между Россией и Украиной", - сказал он.

"На самом деле это было результатом многих лет работы, в ходе которой наши украинские партнёры пытались добиться того, чтобы со стороны Европейского союза и со стороны международных финансовых учреждений были предприняты усилия по модернизации их газотранспортной сети. И это совершенно понятно», - подчеркнул он.

«Нафтогаз» начнет добычу нефти в ОАЭ уже летом

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует, что НАК «Нафтогаз Украины» до осени начнет добычу нефти в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Через 2-3 месяца рассчитываю, что пойдет нефть с украинской скважины в Объединенных Арабских Эмиратах», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он напомнил, что ранее «Нафтогаз Украины» уже начал добычу нефти в Египте, и в 2010 году объем добываемого ресурса составит около 1 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, 29 марта т.г. НАК «Нафтогаз Украины», в ходе реализации проекта по разведке и разработке месторождений углеводородов на территории эмирата Аль-Фуджейра (ОАЭ) начала бурение первой поисковой скважины Hamad-1 на суше.

Проектная глубина скважины составляет 5500 м. В результате бурения ожидается получить приток природного газа и газоконденсата.

“Нафтогаз” погасил кредит “Стандарт банка”

Финансовое состояние НАК “Нафтогаз Украины” остается стабильным, и никаких предпосылок к возникновению очередного газового кризиса в отношениях с Россией не существует.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

По словам А.ТУРЧИНОВА, подтверждением стабильности НАК “Нафтогаз Украины” является тот факт, что вчера, 21 мая, компания перевела последний транш, и полностью рассчиталась по одному из кредитов в 200 млн. дол., который был получен в английском “Стандарт банке”.

“Это является еще одним подтверждением финансовой стабильности и надежности “Нафтогаза”, - сказал он.

По информации первого вице-премьер-министра, в соответствии с финансовой отчетностью, компания за первый квартал 2009 года получила чистый доход в размере 32,1 млрд. грн., что втрое больше чистого дохода, полученного за соответствующий период 2008 года.

“Что касается данных, на которые ссылается источник в правительстве РФ, - мы знаем, что это так называемый аналитический центр, который контролируется представителями группы ФИРТАША-БОЙКО-ЛЁВОЧКИНА. Мы понимаем, что господин ФИРТАШ до сих пор не может смириться с тем, что коррупционные схемы устранены с газового рынка Украины. Но, заверяю вас, никакие посягательства и клевета со стороны “газовых мошенников”, а также “кликушество” со стороны некоторых украинских высокопоставленных лиц не повлияют на политику правительства в газовом секторе Украины и стабильность НАК “Нафтогаз Украины”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Суд обязал «Укртатнафту» реализовать 18,3% акций

Хозяйственный суд Полтавской области вынес решение, согласно которому ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) обязано реализовать 18,296% акций своим акционерам. Об этом пишет сегодня газета «Дело».

Издание отмечает, что иск был подан миноритарным акционером "Укртатнафты" - компанией "Корсан", которая владеет 1,25% акций «Укртатнафты».

Подлежащий реализации пакет в 18,3% изначально находился в руках американской SeaGroup International Inc. и швейцарской АмRuz Trading AG. Акции были выкуплены ими при создании СП в интересах соучредителей из Татарстана — компании «Татнефть» и правительства республики.

Однако в 2009 году Высший хозсуд Украины признал покупку ценных бумаг оффшорами неправомерной. Основанием для решения послужило то, что внесенные в счет оплаты векселя не были погашены компаниями в установленный законом срок.

В то же время начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что госкомпания рассматривает возможность выкупа всех 18,3% акций СП. «Нафтогаз» направил в адрес менеджмента «Укртатнафты» обращение, в котором сообщил о своем первоочередном праве на приобретение пакета.

Источник «Дела» в «Татнефти» отметил, что компания пока не рассматривала вопрос о возможности выкупа акций. Вместе с тем право «Нафтогаза» на первоочередное приобретение пакета в «Татнефти» назвали «спорным». «Такое право акционера предусмотрено в случае отчуждения ценных бумаг другим акционером. А если акции считаются неоплаченными, то их судьбу должен решать наблюдательный совет», — сказал собеседник издания.

По его мнению, правильнее всего было бы распределить акции между всеми акционерами пропорционально их доле. Однако также возможна продажа пакета на аукционе с неограниченным доступом (но поскольку «Укртатнафта» зарегистрирована в форме ЗАО, это маловероятно. Для продажи третьим лицам потребовалось бы согласие всех акционеров). Теоретически возможно и такое, что наблюдательный совет примет решение о продаже акций определенному акционеру.

Бензин в Украине подорожал на 1,5%

С 15 по 22 мая средние по Украине розничные цены на бензин увеличились на 0,7-1,0% (в среднем на 0,8%), а на дизельное топливо - снизились на 1,7%. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 15 по 22 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 1,3% - с 5,23 грн./литр до 5,30 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 1,4% - с 5,64 грн./литр до 5,72 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 1,9% - с 5,84 грн./литр до 5,95 грн./литр

Дизельное топливо – снизились на 1,7% - с 5,34 грн./литр до 5,25 грн./литр

Промышленность

Минпромполитики: выплавка стали в мае вырастет на 8-9%

Министерство промышленной политики Украины прогнозирует по итогам мая рост выплавки стали на украинских металлургических предприятиях на 8-9% по сравнению с апрелем этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ сегодня на брифинга в Кабинете министров.

(В апреле на украинских метпредприятиях было выплавлено 2 млн. 144 тыс. тонн стали, что на 10% меньше, чем в марте т. г. В январе-апреле 2009 года объемы выплавки стали в Украине составили 8 млн. 960 тыс. тонн, по сравнению с январем-апрелем 2008 года производство стали сократилось на 5 млн. 724 тыс. тонн (на 39%) - УНИАН)

По словам В.НОВИЦКОГО, в июне объемы выплавки стали сохранятся на уровне мая, что следует из подписанных метпредприятиями контрактов на поставку стали.

Согласно прогнозам Минпромполитики, производство металлопроката по итогам мая увеличится на 1-2%. (В апреле этого года производство металлопроката в Украине составило 2 млн. тонн, что на 8,6% меньше, чем в марте т.г. - УНИАН).

Общество

Ющенко просят ветировать закон о запрете игорного бизнеса

Всеукраинский профсоюз работников игорного бизнеса и Всеукраинское объединение работодателей отрасли культуры, отдыха, спорта и развлечений просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО воспользоваться правом вето в отношении закона о запрете игорного бизнеса.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители указанных общественных организаций.

По словам заместителя председателя Всеукраинского объединения работодателей отрасли культуры, отдыха, спорта и развлечений Игоря МАКИЕВСКОГО, на сегодняшний день решением правительства о приостановке деятельности игорных заведений поставлено под угрозу существование целой отрасли экономики Украины, которая, помимо непосредственно занятых в ней людей, обеспечивает работой и доходом ряд смежных отраслей. Он напомнил, что в случае запрета игорного бизнеса без работы останутся 200 тысяч человек.

И.МАКИЕВСИЙ отметил, что при годовом обороте легального игорного бизнеса в 12-15 млрд. грн. эта сфера ежегодно приносит в бюджеты всех уровней около 1,5 млрд. грн. И это притом, что на сегодняшний день только 40% операторов игорного бизнеса работают в легальном поле. Кроме того, в случае введения запрета операторы будут иметь полное право настаивать на возвращении из госбюджета около 300 млн. грн., уплаченных ими за выдачу лицензий.

И.МАКИЕВСКИЙ также подчеркнул, что работодатели и профсоюзы в сфере игорного бизнеса готовы активно включиться в разработку нового варианта базового закона, регулирующего деятельность отрасли, в котором должны быть отражены и учтены позиции всех сторон.

«Мы призываем Президента, чтобы он принял единственно правильное решение в этой ситуации – услышал нас, работодателей, поскольку это решение (запрет игорного бизнеса – УНИАН) не решит проблемы отрасли в целом», – сказал И.МАКИЕВСКИЙ, подчеркнув, что на данном этапе для решения проблем отрасли необходим цивилизованный диалог между государством, работодателями и профсоюзами.

В свою очередь, член правления Фонда социального страхования от профсоюзов Андрей ДРОЗДОВ отметил, что в случае массового высвобождения работников из сферы игорного бизнеса и постановки их на учет в центрах занятости фонд, который и без того испытывает определенные финансовые трудности, будет ощущать серьезный финансовый дисбаланс. При этом он отметил, что в случае постановки на учет 100 тысяч работников игорной сферы расходы фонда будут вынужденно увеличены на сумму около 50 млн. грн. в месяц.

«Мы призываем Президента обдуманно подойти к подписанию этого закона и выступаем за то, чтобы на этот закон было наложено вето», – сказал И.ДРОЗДОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. Согласно закону, к субъектам хозяйствования, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игрового оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в госбюджет.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду, что глава государства подпишет этот закон.

Заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК 18 мая заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов проанализировать все предложения, в частности, правового характера, касающиеся урегулирования ситуации с игорным бизнесом в Украине.

БЮТ: Президент должен запретить игорный бизнес

Блок Юлии Тимошенко требует немедленного подписания Президентом Виктором ЮЩЕНКО Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине» под авторством народного депутата от БЮТ Валерия ПИСАРЕНКО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ПИСАРЕНКО.

«Промедление Президента Украины с подписанием закона о запрете игрального бизнеса является неприкрытым лоббизмом владельцев казино и игральных автоматов», - такую позицию от имени БЮТ выразил В.ПИСАРЕНКО.

Политик считает, что, не подписывая закон, который запрещает игральные автоматы, Президент фактически ставит себя в один ряд с "однорукими бандитами", которые вытягивают средства из бумажников рядовых украинцев.

«Каждый день промедления не имеет объяснений, ведь азартные игры наполняют настоящее украинских семей горем и слезами», - заметил депутат.

В.ПИСАРЕНКО напомнил, что Верховная Рада приняла закон конституционным большинством, тем самым продемонстрировала неотвратимость своего решения.

«Сегодня лоббисты игорного бизнеса и владельцы казино и игровых автоматов готовы достать из своих закромов любые средства, чтобы получить вето Президента на данный закон. Однако позиция БЮТ неизменна – в Украине не должно существовать игорного бизнеса в таком виде, каким он является сегодня», - резюмировал парламентарий.

Взносы на пенсионное страхование вырастут для малых предпринимателей

Сумма взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности до конца года увеличится на 14,61 грн. – c 207,5 грн. во втором квартале до 222,11 грн. в четвертом. Об этом говорится в разъяснении о порядке уплаты пенсионных взносов, переданном УНИАН пресс-службой Министерства труда и социальной политики.

Согласно разъяснению, размер минимального страхового взноса на пенсионное страхование во втором квартале (май-июнь) составляет 207,5 грн., в третьем – 209,16 грн., в четвертом (октябрь-ноябрь) – 215,8 грн., в четвертом (декабрь) – 222,11 грн.

В частности, плательщики единого налога, сумма которого составляет от 20 до 200 грн., которые платят из этого налога в Пенсионный фонд от 8,40 до 84 грн., во втором квартале с.г. должны доплатить на обязательное социальное пенсионное страхование от 123,5 до 199,1 грн. В третьем квартале – от 125,16 до 200,76 грн., в четвертом (октябрь-ноябрь) – от 131,8 до 207,4 грн., в четвертом (декабрь) – от 138,11 до 213,71 грн.

Плательщики фиксированного налога, которые платят 100 грн., в частности 10 грн. из налога перечисляется в ПФ, во втором квартале должны будут доплатить в ПФ 197,5 грн., в третьем – 199,16 грн., в четвертом (октябрь-ноябрь) – 205,8 грн., в четвертом (декабрь) – 212,11 грн.

Сроки уплаты взносов определены ч.6 ст.20 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” и за 2009 г. составляют: за второй квартал (май-июнь) – не позже 20 июля 2009 г., за третий – не позже 20 октября 2009 г., за четвертый – не позже 20 января 2010 г.

Сверку сумм оплаченных страховых взносов органы ПФ обязаны провести не позже 31 января года, следующего за отчетным, и на протяжении 10 дней после ее окончания о результатах сверки сообщить плательщикам. Плательщики, которые по результатам этой сверки имеют неуплаченные страховые взносы за предыдущий год, обязаны оплатить их на протяжении 30 дней после получения сообщения. При условии соблюдения таких сроков полного расчета штрафные санкции и пеня за несвоевременную уплату взносов не насчитываются.

Кроме того, на протяжении трех лет ПФ не будет проверять физических лиц, избравших особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги), и платящих взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 мая взнос по пенсионному страхованию для налогоплательщиков по упрощенной системе составляет 207,5 грн. Это определено постановлением Кабинета министров №366 от 11 апреля в 2009 г.

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА уточнила, что на сегодня по упрощенной системе свои отчисления в ПФ осуществляют 1,392 млн. граждан. При этом единый фиксированный налог составляет от 6 до 84 грн.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, изменение размера фиксированного налога позволит дополнительно получить в бюджет ПФ 1,9 млрд. грн. за восемь месяцев 2009 г.

Кроме того, по словам министра, при начислении пенсии в 2009 году будет использоваться коэффициент стоимости одного года трудового стажа в размере 1,35 (то есть, в 2009 году коэффициент будет сохранен на уровне 2008 года – УНИАН).

Столица

Бюджет Киева недополучил около 300 млн. грн. Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО подтвердил, что за четыре месяца этого года бюджет столицы недополучил около 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, это недовыполнение общего фонда бюджета, в специальный фонд не поступило 500 млн. грн.

«По спецфонду - это продажа земли. 1 млрд. 800 мы могли бы получить от продажи. Сейчас 900 млн. – на оформлении. Мы не получили ни одного документа от управления земельных ресурсов. Затягивается…», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В то же время он не объяснил причин невыполнения доходной части общего фонда бюджета города.

Как сообщал УНИАН, 18 мая представитель фракции Блока Кличко в Киевсовете Александр КЛЮС заявил, что точные данные относительно невыполнения бюджета столицы очень тяжело получить даже депутатам Киевсовета.

“Несмотря на то, что мы депутаты, очень тяжело получить информацию относительно выполнения бюджета. Мы получаем разные данные. Одни говорят: 2 млрд. грн. невыполнения, другие – 300 млн. грн. невыполнения...”, - сказал А.КЛЮС.

По его словам, на сегодня средств в столице едва хватает на зарплату работникам бюджетных учреждений, на частичное питание и медицинское обслуживание больных в больницах и содержание аппарата власти.

Киев создаст «Киевтеплокоммунэнерго» Столичная власть до июля этого года планирует создать муниципальное предприятие «Киевтеплокоммунэнерго», которое будет поставлять жителям города горячую воду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Вчера мы закончили подготовку, и в понедельник выйдет распоряжение о создании «Киевтеплокоммунэнерго» и утверждении устава. Будет назначен руководитель на период становления», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он объяснил, что договором об аренде теплосетей столицы, которые столица передала акционерной компании «Киевэнерго», предусмотрено, что эти теплосети переходят «Киевтеплокоммунэнерго», если «Киевэнерго» отказывается предоставлять услуги по снабжению горячей воды. А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что договор аренды перерывается автоматически в части передачи «Киевэнерго» теплопунктов и других теплосетей города.

На сегодня «Киевэнерго» не подписало с ЖЭКами соответствующие договоры, в которых признает себя производителем и поставщиком указанных услуг, отметил первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, создание «Киевтеплокоммунэнерго» означает, что появится производитель услуг, который будет предоставлять киевлянам не энергию для нагрева воды, а горячую воду.

Он также обратил внимание, что после создания коммунального предприятия у ЖЭКов, которые сейчас отвечают за снабжение горячей воды, уменьшится количество услуг, которые они предоставляют жителям города, – у них останется только услуги по содержанию домов, в результате чего должно повыситься качество этих услуг.

На вопрос журналистов, когда будет создано «Киевтеплокоммунэнерго», А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что это может произойти на протяжении месяца после подписания распоряжения.

«До июля оно («Киевтеплокоммунэнерго» - УНИАН) уже должно быть подготовлено к работе», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также проинформировал, что в настоящее время власть города ожидает от «Киевэнерго» официального ответа относительно расторжения договора об аренде теплосетей.

На вопрос журналистов, если «Киевэнерго» не согласится передавать теплосети, то за счет чего будет работать «Киевтеплокоммунэнерго», А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что в таком случае муниципальная компания примет в свое подчинение и теплопункты и подстанции, которые отказывается принимать на баланс «Киевэнерго».

«Это примет «Киевтеплокоммунэнерго» и будет работать. И всегда будет той структурой, которая выступает альтернативой «Киевэнерго», и они уже не будут так себя вести», - заявил А.ГОЛУБЧЕНКО.

В Киеве ограничат движение через мост Патона

В связи с проведением работ по строительству транспортной развязки на пересечении проспекта Воссоединения – Днепровской набережной – улицы Серафимовича – мосту имени Патона на следующей неделе будет введено ограничение движения транспортных средств по мосту им. Патона. (В предыдущей информации ошибочно был указан "проспект Освободителей" – УНИАН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на период проведения работ в утренние часы (с 6:30 до 10:30) движение транспортных средств в направлении левого берега будет запрещено (за исключением общественного транспорта). Движение в направлении правого берега в эти часы будет организовано по трем полосам.

С целью информирования водителей на подъездах к мосту им. Патона будут установлены соответствующие информационные панно.

Департамент ГАИ обращается к водителям с просьбой учесть ограничение при выборе маршрута движения.