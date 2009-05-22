Visa поддерживает ІІІ Кубок мира по быстрым шахматам

Банк ПИВДЕННЫЙ при поддержке международной платежной системы Visa проводит в Одессе III Кубок мира Ассоциации шахматных профессионалов (АШП) по быстрым шахматам. Международный турнир пройдет в Одессе с 22 по 24 мая 2009 года в помещении Одесской национальной юридической академии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Visa Inc. в Украине.

Среди участников и гостей кубка звезды мирового шахматного Олимпа - Анатолий Карпов (Россия), Петр Свидлер (Россия), Сергей Мовсесян (Словакия), Евгений Наер (Россия), Павел Трегубов (Россия), Аркадий Найдич (Германия), Этьен Бакро (Франция), Дмитрий Яковенко (Россия), Павел Эльянов (Украина), Вугар Гашимов (Азербайджан), Александр Грищук (Россия), Захар Ефименко (Украина), Борис Гельфанд (Израиль), Александр Моисеенко (Украина), Юрий Дроздовский (Украина), Михаил Гуревич (Турция).

Цель уже ставшего традиционным шахматного турнира - развитие и популяризация шахмат среди детей и молодежи.

Специально к этому событию Банк ПИВДЕННЫЙ совместно с компанией Visa подготовили подарок для всех любителей интеллектуального вида спорта – уникальную платежную карту с оригинальным дизайном, отражающим шахматную тематику. Дизайн карты был разработан известным одесским художником Дмитрием Сытниковым.

Уникальность карты заключается в том, что каждый раз, когда держатель новой карты Visa использует ее для оплаты товаров и услуг либо для снятия наличных, Банк перечисляет 1 % от суммы операции на развитие и популяризацию детских шахмат и поддержку юных перспективных шахматистов. Таким образом, используя карту Visa для удовлетворения ежедневных потребностей, каждый украинец вносит свою лепту в развитие шахматного спорта в Украине.

Международная платежная карта Visa Electron распространяется среди участников и болельщиков III Кубка мира АШП по быстрым шахматам. Держатели этой карты Visa от банка ПИВДЕННЫЙ, активировавшие карту в течение трех дней турнира, примут участие в розыгрыше призов и сувениров от Банка ПИВДЕННЫЙ, а 3 победителя розыгрыша получат VIP-приглашения на финал Кубка, который состоится 24 мая. Благотворительную карту Visa также можно оформить во всех отделениях Банка ПИВДЕННЫЙ.

“Банк ПИВДЕННЫЙ уделяет особенное внимание развитию и популяризации шахмат в Украине. Под патронатом Банка проходят престижные ежегодные шахматные турниры, такие как Кубки мира по быстрым шахматам, мемориал Ефима Геллера, Pivdenny Bank Chess Cup, Чемпионат Мира по быстрым шахматам среди женщин, которые составляют основу индивидуальной борьбы шахматистов за высшие титулы по шахматам. Благодаря новой совместной программе банка ПИВДЕННЫЙ и Visa мы имеем возможность вовлечь наших клиентов в масштабную кампанию по развитию шахмат в Украине, ведь именно этот вид спорта – идеальное средство для гармоничного развития ребенка”, - отметил Вадим Мороховский, Председатель Правления Банка ПИВДЕННЫЙ.

“Поддержка международных и национальных спортивных мероприятий, среди которых зимние и летние Олимпийские игры, является частью философии компании Visa. Благодаря инновационным технологиям Visa мы совместно с нашими партнерами предлагаем держателям карт Visa не только удобный и безопасный инструмент для управления личными финансами, но и предоставляем возможность внести свой вклад в развитие детского и юношеского шахматного спорта, а значит, в интеллектуальное развитие нации”, - сказал Жан-Марк Тонти, генеральный директор по странам Восточной Европы и СНГ.

Справка УНИАН. Visa Inc. является крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, обеспечивающей решения для обработки услуг и платежей, включая потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под марками Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa является признанным мировым лидером, а Visa/PLUS - одна из крупнейших в мире сетей банкоматов, обеспечивающая возможность использования местной валюты в более, чем 170 странах мира.

Акционерный банк «ПИВДЕННЫЙ» зарегистрирован в 1993 году. Входит в группу крупных банков и является лидером на Юге Украины. Сегодня он входит в двадцатку крупнейших банков страны, демонстрируя внушительные показатели роста. Банк ПИВДЕННЫЙ - универсальный коммерческий банк с широким спектром услуг, корпоративные клиенты которого охватывают множество отраслей. Кроме этого, банк обладает растущим розничным бизнесом, который фокусируется на ипотечных кредитах, платежных картах и депозитных продуктах.

Банк ПИВДЕННЫЙ способствует развитию имиджа Одессы как интеллектуального города Украины, ставит перед собой задачу приобщения молодежи к интеллектуальному творчеству, популяризации содержательного досуга среди молодых людей.