Ехануров надеется на извинения от Тимошенко

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ надеется, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО извинится перед ним за обвинения в злоупотреблениях, а руководитель Главного контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ, по его мнению, должен уйти в отставку.

Об этом Ю.ЕХАНУРОВ сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

Министр подчеркнул, что вокруг заключения Главного контрольно-ревизионного управления о хозяйственной деятельности Министерства обороны было устроено шоу.

Он в который раз отбросил все обвинения в коррупции и злоупотреблениях в адрес министерства.

«Был написан сценарий, что необходимо говорить каждому из участников этого действа (заседание Кабинета министров 20 мая – УНИАН). Думаю, что те опровержения, которые мы подготовили и направили в соответствии с определенным порядком, дают мне право сказать так: я думаю, что премьер извинится, а председатель ГлавКРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ, которого как финансиста, экономиста, как специалиста, я уважаю, должен уйти в отставку», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По мнению Ю.ЕХАНУРОВА, политики должны, наконец, осознать, что в демократических странах нужно работать по законам.

«Но блицкриг не состоялся, когда в четверг, 21 мая, вопрос о моей отставке должен был быть вынесен в парламент», - сказал министр обороны, отметив, что «есть нормальные люди», которые требуют действовать в таких вопросах согласно процедуре.

Ю.ЕХАНУРОВ также в очередной раз подчеркнул, что на текущий год «ни одной копейки на жилье нашим военным не дали».

В связи с этим он считает, что «отношение премьер-министра ТИМОШЕНКО к Вооруженным силам является «разорением армии».

«Идет атака на армию. Идет атака на украинских генералов, офицеров, солдат – потому что так нужно. Потому что кому-то это очень нужно», - резюмировал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

Президент, в свое очередь, отметил, что не видит оснований для отставки министра обороны, и назвал обвинения в коррупции в адрес Ю.ЕХАНУРОВА политическими манипуляциями.

21 мая министр обороны продемонстрировал журналистам документы, подтверждающие законную деятельность его ведомства и в земельной сфере, и в сфере питания военнослужащих. Ю.ЕХАНУРОВ назвал позицию правительства в этом вопросе «наездом».