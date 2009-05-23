Ющенко обещает новые кадровые изменения в СП

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает новые кадровые изменения в своем Секретариате.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

«Очевидно, будут кадровые изменения в аппарате, очевидно, не все меня устраивает, очевидно, я не хотел бы, чтобы люди, которые возле меня, владели циничными качествами, которых я не хочу видеть ни в себе, ни возле себя. Это не моя политика, это не моя цель, это не те средства, которыми я хочу, чтобы достигалась реализация политики Президента», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО заметил, что его решение сменить главу Секретариата связано с желанием «отделить негативизм, который возникал в последнее время, когда шла речь о работе Секретариата Президента».

«Вы знаете, я политик диалога и я политик коммуникации, и я никогда не отклонял руку, когда мне подавали, или когда было, как правило, я подавал руку даже тогда, когда мне камни подавали», - сказал Президент.

Он отметил, что сегодня сверхважным остается диалог между ветвями власти, политическими силами.

Как сообщал УНИАН, 19 мая В.ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента и назначил на эту должность Веру УЛЬЯНЧЕНКО.