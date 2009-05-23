Ульянченко хочет сделать СП совещательным органом

Новоназначенный руководитель Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО считает своим главным заданием на этом посту сделать Секретариат совещательным органом главы государства.

Об этом она сказала в эфире программы “Свобода на Интере”.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что первое задание, которое поставил перед ней Президент, – чтобы секретариат получил статус его совещательного органа.

По ее словам, Секретариат Президента должен помогать главе государства выполнять его функции.

«Мое задание – чтобы Секретариат Президента не был фабрикой разногласий, каких-то недоговоренностей», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она отметила, что Президент Виктор ЮЩЕНКО всегда желал и желает вести диалог с политическими и экономическими элитами, обществом, общественными организациями.

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что Секретариат Президента при ее руководстве не будет автономным игроком, он всегда будет открыт для диалога со всеми институтами.