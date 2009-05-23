Ульянченко хочет сделать СП совещательным органом
Это главное задание
Новоназначенный руководитель Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО считает своим главным заданием на этом посту сделать Секретариат совещательным органом главы государства.
Об этом она сказала в эфире программы “Свобода на Интере”.
В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что первое задание, которое поставил перед ней Президент, – чтобы секретариат получил статус его совещательного органа.
По ее словам, Секретариат Президента должен помогать главе государства выполнять его функции.
«Мое задание – чтобы Секретариат Президента не был фабрикой разногласий, каких-то недоговоренностей», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.
Она отметила, что Президент Виктор ЮЩЕНКО всегда желал и желает вести диалог с политическими и экономическими элитами, обществом, общественными организациями.
В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что Секретариат Президента при ее руководстве не будет автономным игроком, он всегда будет открыт для диалога со всеми институтами.