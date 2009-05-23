Ульянченко: СП не запрещал главам ОГА участвовать в совещаниях КМУ

Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО опровергает обвинения Кабинета министров в адрес СП о запрещении председателям областных государственных администраций принимать участие в правительственных совещаниях.

Об этом она сказала в эфире программы «Свобода на Интере».

«Я не знаю, откуда взялось это заявление», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она подчеркнула, что после назначения на должность главы Секретариата Президента отменила запрет для губернаторов отбывать в командировку без согласования с СП, в том числе и с целью участия в правительственных совещаниях.

В то же время В.УЛЬЯНЧЕНКО заметила, что правительство должно сделать шаг навстречу, и отменить запрет на участие министров в мероприятиях с Президентом. В частности, по ее словам, Секретариат Президента имеет информацию о том, что правительство запретило министрам принимать участие в запланированном на понедельник, 25 мая, форуме «Власть и бизнес - партнеры».

Как сообщал УНИАН, 22 мая пресс-служба правительства заявила, что Секретариат Президента запретил председателям областных государственных администраций принимать участие в совещании под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов, запланированном на 23 мая.