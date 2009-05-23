Основное заданиее НСНУ - избрать Ющенко на второй срок

Новоизбранный председатель совета партии «Народный Союз «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет, что основным заданием НСНУ является максимальное содействие избранию Виктора ЮЩЕНКО на второй президентский срок.

Об этом она сказала в эфире программы «Свобода на Интерие».

«Задание партии – сделать все, чтобы лидер политической силы, председатель партии выиграл выборы», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО, отвечая на вопрос об основном задании и цели «Нашей Украины».

Как сообщал УНИАН, 16 мая В.УЛЬЯНЧЕНКО была избрана председателем совета партии «Народный Союз «Наша Украина».