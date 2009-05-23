Киев. 23 мая, УНИАН. Непогода нанесла южным районам Австрии ущерб на миллионы евро.

Как передает РИА “Новости”, в частности, обрушившийся на Австрию циклон вызвал мощные грозы, сопровождаемые градом и сильным ветром. В результате в южных австрийских землях Каринтия и Штирия произошли обрывы линий электропередачи, пожары в результате попадания молний, были затоплены подвалы и повалены деревья.

В городе Дойчландсберг на границе между Штирией и Каринтией пришлось использовать даже снегоуборочную технику - улицы оказались покрыты слоем града в 10 сантиметров. Размеры градин достигали в диаметре одного сантиметра. В городе Меттерсдорф молния ударила в трансформаторную подстанцию, которая загорелась. В результате все население осталось без электричества.