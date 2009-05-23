ТПУ поддержит Тигипко на выборах Президента

Трудовая партия Украины поддержит Сергея ТИГИПКО, если он будет баллотироваться на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ТПУ Дмитрий СИРОТА на съезде партии, который проходит сегодня в Киеве.

Д.СИРОТА отметил, что отношения между Трудовой партией и С.ТИГИПКО основываются на основах стратегического сотрудничества.

«С.ТИГИПКО является нашим неформальным лидером, и в случае, если он решит принять участие в президентских выборах, мы его поддержим», - сказал Д.СИРОТА.

Он также отметил, что такая позиция партии не противоречит вхождению этой политической силы в Блок Литвина в Верховной Раде.

«Мы поддерживали и поддержим наших партнеров по блоку по всем позитивным вопросам, над которыми они работают в парламенте. Я убежден, что работы хватит всем, кто хочет работать на благо Украины, а не отстаивать свои личные интересы», - резюмировал председатель ТПУ.