В Прикарпатье при получении взятки задержан депутат горсовета
Почти полмиллиона гривень
Работники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области задержали одного из руководителей Фонда коммунальной собственности территориальной общины, депутата Калушского городского совета во время получения почти полумиллионной взятки.
Об этом УНИАН сообщил начальник УБОП Ивано-Франковской области Владимир БУЛЬБА.
По его словам, эти средства должностное лицо требовало от местного жителя за содействие в приобретении 4-этажного дома, который находится в коммунальной собственности.
Пока чиновник задержан на трое суток.
Прокурор Ивано-Франковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.