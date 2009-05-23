В Афинах пострадали 14 человек

В результате беспорядков, устроенных иммигрантами в Афинах вчера вечером, пострадали 14 человек и 46 были арестованы.

Как передает РИА "Новости", также во время беспорядков было повреждено не менее 75 автомобилей.

Семь полицейских и семь иммигрантов находятся в больнице.

Около полутора тысяч иммигрантов протестовали накануне возле здания греческого парламента против предполагаемого уничтожения экземпляра Корана греческим полицейским. Митингующие заявляли, что полицейский в ходе досмотра иммигрантского кафе разорвал священную книгу мусульман и стал топтать ее ногами. Иммигранты требовали от властей официальных извинений.

Столкновения демонстрантов с полицией начались уже после того, как значительная часть протестующих разошлась. В полицейских полетели бутылки с водой, после чего иммигранты попытались прорвать оцепление возле парламента. Полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

«Всякий, кто окажется в этом виновным, будет строго наказан, но этот отдельный инцидент не оправдывает акты насилия», - заявил заместитель министра внутренних дел Христос МАКРОЯННАКИС.

***Сотни тысяч мусульман поселились в последнее десятилетие на территории Греции, подавляющее большинство населения которой - православные христиане. Только в 2008 году на границах страны было задержано почти 150 тысяч незаконных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки. Большинство иммигрантов находятся в стране нелегально, не имеют законно оформленной работы и медицинской страховки, а зачастую и средств к существованию.