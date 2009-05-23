Кабмин создал Совет председателей советов

Правительство Украины создало Совет председателей сельских и поселковых советов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня в Киеве на совещании председателей сельских и поселковых советов, которое имеет статус заседания правительства.

Совет будет работать при Кабинете министров в статусе постоянно действующего совещательно-консультативного органа. В его состав будут включены представители всех областей страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила создать при правительстве Совет председателей сельских и поселковых советов.

„Я хочу предложить вам такой порядок, какого еще не существовало для сельских и поселковых председателей. Я предлагаю сегодня именно на нашем совещании создать специальный Совет сельских и поселковых председателей при правительстве Украины для того, чтобы этот орган постоянно функционировал, чтобы люди, которые его представляют, знали ваши проблемы, с которыми вы каждый день сталкиваетесь”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, представитель Совета председателей сельских и поселковых советов будет принимать участие в каждом заседании правительства. „Каждую среду – без исключения. Чтобы они слышали и знали, какие решения принимаются”, - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предложила кандидатуру одного из сельских председателей Волынской области Богдана ГУСАКА на должность председателя этого Совета.