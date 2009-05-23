ГЛАВНОЕ на 23 мая

Расширенное заседание Кабмина

Кабинет министров Украины планирует ввести мораторий на проведение проверок сельхозпредприятий и хозяйств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании при участии сельских и поселковых председателей по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

Она подчеркнула, что за период действия моратория, который будет введен возможно на год, будет проведен анализ механизма осуществления проверок, а также размеров и условий взимания штрафных санкций за выявленные нарушения.

«Хочу взять перед вами сейчас обязательство, что такое постановление правительства, как мы приняли для малого и среднего бизнеса, (мы примем – УНИАН) хотя бы на определенное время, чтобы провести инвентаризацию того, за что берут поборы и штрафы, за что привлекают к уголовной ответственности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что, по ее информации, предприятия сельскохозяйственной отрасли подвергаются беспрерывным проверкам всех органов власти, в частности, пожарных, санитарных служб и так далее.

«У меня такое впечатление, что всем этим людям, которые не там ищут коррупцию, просто негде ее искать, потому что наверху все повязано между собой и там найти невозможно. Там, как говорил один классик, все родственники, все сваты, все друзья, все члены одной команды – только вы не члены никакой команды. Иногда складывается такое впечатление, что в каждом амбаре в селе где-то там вы прячете Бен Ладена, которого необходимо найти и показать обществу. Я думаю, что с этим надо заканчивать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В Украине по инициативе премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО будет создана Ассоциация председателей сельских и поселковых советов.

Как передает корреспондент, такое решение было принято сегодня на совещании председателей сельских и поселковых советов в Киеве.

„Я хотела бы, чтобы мы сейчас положили начало ее созданию. Я думаю, что вы все знаете, что принят закон об ассоциациях. Ассоциация городов Украины уже есть, ассоциации любых ветвей власти уже есть. И поэтому сейчас, чтобы приступить к организации такой ассоциации, нам нужна ваша воля, и мы поможем в этом по всем направлениям – создадим все необходимые проекты документов, потому что мы, как чиновники, легче обойдем все углы. Мы сделаем все процедуры и дадим вам в руки”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предложила сразу провести голосование по этому вопросу, и все участники совещания единодушно поддержали эту инициативу.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, первый учредительный съезд Ассоциации председателей сельских и поселковых советов может состояться через 3 месяца. По ее словам, на этом съезде должны быть приняты решения относительно избрания руководства и формирования рабочих органов Ассоциации председателей сельских и поселковых советов.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что через три года все налоговые поступления будут оставаться в местных бюджетах.

Как передает корреспондент, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с председателями сельских и поселковых советов в Киеве.

„Каждый раз, когда все больше и больше собирается налогов - все больше и больше изъятий. Больше собрал – меньше осталось! Еще больше собрал – еще меньше осталось! Эту порочную практику нужно сломать. Причем, все знают, что 99% ваших бюджетов – это безотлагательные социальные расходы”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что постепенно на протяжении нескольких лет планируется обеспечить переход на то, чтобы 100% поступлений от налогов оставались в местных бюджетах. „Ми должны построить программу на то, чтобы 100% постепенно, через несколько лет, например, через три года, оставались на местах”, - заявила она.

Премьер-министр поручила министру финансов и министру экономики обязательно учесть такие нормы при разработке дополнений и изменений к Бюджетной декларации на 2010 год. „Я добьюсь, что это будет в бюджете на 2010 год”, - подчеркнула она.

„Начнем с того, что на 2010 год мы сделаем непростую работу. Мы сделаем планирование непосредственно из центра к селу и поселку, обходя области и районы. Это даст возможность увидеть каждую административную единичку и запланировать бюджет так, чтобы у нас действительно был сбалансированный ресурс. Мы должны честно признать: если село или поселок является дотационным, значит, нужно давать дотации не по остаточному принципу, а по нормативному принципу”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем расширенном заседании одобрил ряд изменений в Бюджетный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО, изменениями предлагается, что налог на землю и налог с владельцев транспортных средств в полном объеме будут поступать в местные бюджеты.

Налог с доходов физических лиц будет также поступать в местные бюджеты согласно месторасположению предприятий, их филиалов и регистрации физических лиц.

Также документом предлагается зачислять в местные бюджеты средства сверхплановых поступлений от общегосударственных налогов и сборов.

Кроме того, документом предусмотрено, что уточнение местных бюджетов в плане доходной части может производиться по итогам квартала, а не полугодия.

Также изменения дают право главам сельских и поселковых советов через решение соответствующих советов в межсессионный период принимать решения о перераспределении межбюджетных трансфертов с последующим внесением изменений в местные бюджеты.

Сегодня проект изменений будет откорректирован и уточнен в ходе совещании при участии сельских и поселковых председателей по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов. И, как заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, на следующий неделе документ может быть принят в Верховной Раде.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем расширенном заседании одобрил изменения к законодательству об отмене 9 малоэффективных местных налогов и сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО, предлагается отменить все налоги и сборы, размеры администрирования которых превышают поступления от этих налогов и сборов.

В частности, по его словам, предлагается отменить сбор на участие в бегах на ипподроме, сбор от участия в катализаторе, сбор на выдачу ордера на квартиру.

С целью снижения нагрузки на фонд оплаты труда правительство предлагает отменить коммунальный налог с 1 января 2011 года, а также перевести в статус местного налог на недвижимое имущество, плату за землю и плату за торговый пакет на некоторые виды предпринимательской деятельности.

Также предполагается внести изменения в порядок взимания рыночного сбора, определив, что плательщиками этого сбора являются рынки.

В этом случае размер оплаты определяется в диапазоне 0,05-0,2% от минимальной зарплаты за 1 кв. м торгового места за один день работы, что составляет от 30 коп. до 1 грн. 25 коп. за 1 кв. м.

Также документом предлагается вместо сбора за парковку автотранспорта ввести налог с мест парковки, вместо курортного сбора ввести туристический сбор, который будет взиматься на всей территории Украины в размере 0,5 до 1% стоимости временного проживания.

Кроме того, предлагается отнести к разряду местных налогов и сборов ярмарочный сбор с физических лиц и предпринимателей.

Также, сообщил И.УМАНСКИЙ, законопроектом предлагается отменить налог на промысел, гербовый сбор, сбор в фонд по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и сбор в Государственный инновационный фонд.

Кроме того, предлагается установить границы стоимости торгового патента на предоставление услуг в сфере игорного бизнеса.

И.УМАНСКИЙ отметил, что ввести в действие закон предлагается с 1 июля текущего года.

Действие данных норм позволит увеличить поступления в местные бюджеты в текущем году на 200 млн. грн., в 2010 – на 1 млрд. грн., сказал он.

Правительство Украины создало Совет председателей сельских и поселковых советов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня в Киеве на совещании председателей сельских и поселковых советов, которое имеет статус заседания правительства.

Совет будет работать при Кабинете министров в статусе постоянно действующего совещательно-консультативного органа. В его состав будут включены представители всех областей страны.

Кабинет министров Украины предлагает дать право местным властям увеличивать налог на землю в три раза в случае использования ее не по назначению.

Как передает корреспондент УНИАН, это предполагается в законопроекте о внесении изменений в закон о плате за землю, который был одобрен на сегодняшнем расширенном заседании Кабмина.

Кроме того, как сообщил и. о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, законопроектом дается право местным властям в пять раз увеличить налог на землю, которая находится в постоянном использовании у субъектов хозяйственной деятельности, кроме сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, в случае, если земля находится в постоянном пользовании с 1 января 2002 года.

Правительство сегодня на расширенном заседании при участии председателей сельских и поселковых советов приняло 20 решений, направленных на развитие сельских территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, все решения были приняты единогласно.

Правительство одобрило 15 законопроектов и 5 постановлений и распоряжений.

В частности, сегодня на заседании одобрены законопроекты „О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины”, „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования земельных отношений”, „О совершенствовании системы местных налогов и сборов в Украине”, „О внесении изменений в Закон „О плате за землю”, „О внесении изменений в некоторые законы по вопросам деятельности неприбыльных организаций”, „О внесении изменений в Декрет Кабинета министров „О государственной пошлине”, „О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно вывоза отходов”, „Об особенностях применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства”, „О внесении изменений в Закон „О личном крестьянском хозяйстве”, „О внесении изменений в Закон „Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”.

Кроме того, правительство одобрило проекты законов „О внесении изменений в некоторые законы относительно занятости граждан, имеющих в собственности (пользовании) земельный участок”, „О внесении изменений в Закон „О местном самоуправлении в Украине” и тому подобное.

Правительство также утвердило план мероприятий по решению проблемных вопросов социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

Кабинет министров Украины предлагает применять упрощенную систему налогообложения для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые созданы при участии местных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения к законодательству были одобрены на сегодняшнем расширенном заседании Кабмина.

Президент Украины на "Интере"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил органам прокуратуры проверить соблюдение предприятиями законодательства об оплате труда.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

В.ЮЩЕНКО сообщил, что десять дней назад дал поручение генеральному прокурору и областным прокурорам на протяжении двух недель осуществить проверку всех украинских предприятий, особенно государственной формы собственности, на предмет выплаты работникам заработной платы.

«Каждая копейка выручки, которая будет поступать на счет предприятия любой формы (собственности), будет направлена на возвращение (долгов) по заработной плате. Это у меня единственный рычаг, который есть у Президента, через прокуратуру поставить к сведению, что руководители предприятий, которые не выплатили зарплату, будут отвечать в правовой плоскости», - отметил глава государства.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует укрепление гривни на протяжении последнего времени.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода на Интере”.

Президент отметил, что за последние два с половиной месяца гривня оставалась стабильной.

Вместе с тем, по его словам, в последние 10 дней началось очевидное укрепление гривни.

В.ЮЩЕНКО добавил, что на протяжении последнего времени Национальный банк Украины выкупил на внутреннем рынке 150-170 млн. долларов США.

«Гривня постепенно поднимается», - констатировал Президент.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже не верит в объединение демократических сил в единую партию.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

По словам В.ЮЩЕНКО, он уже не тот романтик, каким был в 2004 году, когда искренне верил в такую возможность.

В.ЮЩЕНКО заметил, что намерен сосредоточить все усилия на самодостаточности возглавляемой им партии «Народный Союз «Наша Украина».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает новые кадровые изменения в своем Секретариате.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

«Очевидно, будут кадровые изменения в аппарате, очевидно, не все меня устраивает, очевидно, я не хотел бы, чтобы люди, которые возле меня, владели циничными качествами, которых я не хочу видеть ни в себе, ни возле себя. Это не моя политика, это не моя цель, это не те средства, которыми я хочу, чтобы достигалась реализация политики Президента», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО заметил, что его решение сменить главу Секретариата связано с желанием «отделить негативизм, который возникал в последнее время, когда шла речь о работе Секретариата Президента».

«Вы знаете, я политик диалога и я политик коммуникации, и я никогда не отклонял руку, когда мне подавали, или когда было, как правило, я подавал руку даже тогда, когда мне камни подавали», - сказал Президент.

Он отметил, что сегодня сверхважным остается диалог между ветвями власти, политическими силами.

Вера Ульянченко о задачах СП

Новоизбранный председатель совета партии «Народный Союз «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет, что основным заданием НСНУ является максимальное содействие избранию Виктора ЮЩЕНКО на второй президентский срок.

Об этом она сказала в эфире программы «Свобода на Интерие».

«Задание партии – сделать все, чтобы лидер политической силы, председатель партии выиграл выборы», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО, отвечая на вопрос об основном задании и цели «Нашей Украины».

Вера УЛЬЯНЧЕНКО считает своим главным заданием на этом посту сделать Секретариат совещательным органом главы государства.

Об этом она сказала в эфире программы “Свобода на Интере”.

В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что первое задание, которое поставил перед ней Президент, – чтобы секретариат получил статус его совещательного органа.

По ее словам, Секретариат Президента должен помогать главе государства выполнять его функции.

«Мое задание – чтобы Секретариат Президента не был фабрикой разногласий, каких-то недоговоренностей», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она отметила, что Президент Виктор ЮЩЕНКО всегда желал и желает вести диалог с политическими и экономическими элитами, обществом, общественными организациями.

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что Секретариат Президента при ее руководстве не будет автономным игроком, он всегда будет открыт для диалога со всеми институтами.

Вера УЛЬЯНЧЕНКО опровергает обвинения Кабинета министров в адрес СП о запрещении председателям областных государственных администраций принимать участие в правительственных совещаниях.

Об этом она сказала в эфире программы «Свобода на Интере».

«Я не знаю, откуда взялось это заявление», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она подчеркнула, что после назначения на должность главы Секретариата Президента отменила запрет для губернаторов отбывать в командировку без согласования с СП, в том числе и с целью участия в правительственных совещаниях.

В то же время В.УЛЬЯНЧЕНКО заметила, что правительство должно сделать шаг навстречу, и отменить запрет на участие министров в мероприятиях с Президентом. В частности, по ее словам, Секретариат Президента имеет информацию о том, что правительство запретило министрам принимать участие в запланированном на понедельник, 25 мая, форуме «Власть и бизнес - партнеры».

Новости ТЭК

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА принял отставку своего заместителя Владимира ТРИКОЛИЧА.

Об этом О.ДУБИНА сообщил в комментарии «Зеркалу недели».

«Действительно, Владимир ТРИКОЛИЧ написал заявление об уходе с занимаемой должности, скажем так, по собственному желанию. И я его принял. Далее - без комментариев», - сказал О.ДУБИНА, вышедший на минувшей неделе с больничного.

В настоящее время оформленное в «Нафтогазе» заявление В.ТРИКОЛИЧА находится на визировании в Министерстве топлива и энергетики Украины - управляющем органе НАК «Нафтогаз Украины».

Как пишет «ЗН», по информации источников, близких к главе правления НАК, у О.ДУБИНЫ состоялось серьезное обсуждение с В.ТРИКОЛИЧЕМ перед его отставкой проблемы махинаций на украинском рынке распределения газа.

Источники в окружении В.ТРИКОЛИЧА утверждают, что главным поводом для недовольства им стал тот факт, что он разрешил выделить лимиты газа принадлежащим совладельцу «РосУкрЭнерго» Дмитрию ФИРТАШУ химическим заводам - ОАО «Крымский содовый завод» и ЗАО «Крымский титан».

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