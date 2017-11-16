Кабмин хочет изменить систему госнадзора и контроля - Гройсман

Кабинет министров Украины планирует в 2018 году изменить систему государственного надзора и контроля для защиты украинского бизнеса и международных инвесторов.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью одному из украинских телеканалов.

"В следующем году мы изменим систему государственного надзора и контроля. Мы будем все делать для того, чтобы украинский предприниматель ощущал себя достойно, а те, кто заходит с инвестициями, строят предприятия, создают рабочие места, - мы все должны их уважать, и в первую очередь - государство", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, честный бизнес должен быть защищен с точки зрения закона.

"Все это направлено на защиту честного бизнеса. А те, кто нечестен - будут преследоваться правоохранительными органами", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 ноября приняла в целом закон о защите бизнеса от давления со стороны силовых органов.

Закон предусматривает видео- и аудиофиксацию принятия решений об обыске и непосредственно самих обысков, без которых добытые доказательства не будут приниматься во внимание судами. Кроме того, предусматривается беспрепятственный доступ адвокатов к процессу обыска, запрет на изъятие оригиналов документов и серверов, на которых они хранятся, а также запрет силовым органам возбуждать дело в случае, если по этой фабуле оно уже было закрыто какой-либо силовой структурой.