Президент М.С.Л. рассказал, почему идея Минфина о контроле с помощью кассовых аппаратов - фикция

Кассовые аппараты никак не помогут государству контролировать лотерейный рынок, ведь это квазипрозрачность, которая не имеет ничего общего с лотерейным бизнесом. Такое мнение в интервью "ЗН" высказал президент компании М.С.Л. Георгий Ложенко.

"Мы это все уже проходили в 2007—2009 гг. Если вы зайдете в зал, где расположены ЛТС (лотерейный терминал самообслуживания), независимо от того, светлый или темный зал это будет, вы получите в обмен на деньги код доступа к игре. По этому же коду выплачивают выигрыши. Все в отношении игрока прозрачно и честно. Но кто знает, сколько вы заплатили? Кассовый аппарат? Но если вы постоянный клиент, играющий два-три раза в неделю, и продавец вас знает, зачем ему пробивать чек?", - объяснеет Ложенко.

Кассовые чеки в игорных залах, объясняет Ложенко, лишь для новичков. Деньги же постоянных клиентов, которых в таких заведениях большинство, никак не учитываются.

"Если же вы зашли в первый раз, чек вам пробьют обязательно. При этом постоянные клиенты составляют 80—85% игроков. Это к случайному человеку, зашедшему в зал, долго будут присматриваться, предлагать помощь в игре, изучать его потенциал, проверять, не является ли он сотрудником полиции, намеревающимся на чем-то подловить заведение. Это в хлебном магазине никого не интересует покупатель. А здесь — совсем наоборот, потому что это клиентура. А потом у вас попросят номер мобильного, чтобы сообщать об акциях и розыгрышах. Здесь вы постоянный клиент, который кассовыми чеками не обеспечивается. Они — для чужих. Если поднять отчеты об учете денег через кассовые аппараты в период 2007—2009 гг., то будет даже не понятно, откуда деньги на аренду, на зарплату персонала, на оформление заведения, подсветку. Ну откуда? Если оборот по КА в десять раз меньше, чем одна аренда", - рассказал Георгий Ложенко.