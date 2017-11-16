В России заявили об отсутствии средств на выплату пенсий

В российском Пенсионном фонде не хватает средств, чтобы без проблем выполнять обязательства перед нынешними пенсионерами, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление главы Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина.

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"Чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей", - заявил он в интервью.

Такая ситуация, по словам Кудрина, сложилась в связи с ростом расходов на выплату пенсий: за последние семь лет они увеличились на 3 процента ВВП.

"В нынешних ценах это примерно 2,5 триллиона рублей (41,5 миллиард долларов) в год - почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране", - объяснил глава ЦСР. В результате в прошлом году государство впервые не выполнило свои обязательства перед пенсионерами: провести индексацию пенсионных выплат для всех не удалось.

Возможным решением проблемы, по словам Кудрина, станет повышение пенсионного возраста. Если этого не сделать, России не удастся удержать пенсионные выплаты даже на нынешнем уровне в 34% от заработка, который человек получал до выхода на пенсию. Без повышения пенсионного возраста эта планка опустится до 25-27%, предупредил он.

"В мире считается, что государство должно обеспечивать 40% прежнего заработка, а еще 20-30% человек должен накопить за свою трудовую жизнь сам", - напомнил Кудрин.