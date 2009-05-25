США и Европа озабочены ядерными испытаниями КНДР
08:45, 25 мая 2009Разное
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Совбез ООН обсудит, что делать дальше
США выразили "серьезную озабоченность" в связи с сообщениями об очередном ядерном испытании КНДР, сообщает ВВС.
Великобритания назвала ядерные испытания нарушением резолюции ООН.
Глава министерства иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Чехии сказал, что Евросоюз очень обеспокоен сообщениями об испытаниях.
По словам представителя госдепартамента США, сейчас идут обсуждения с членами Совбеза ООН относительно дальнейших действий.
Северокорейское агентство со ссылкой на представителя правящей партии, сообщило в понедельник, что в стране удачно прошло очередное ядерное испытание.
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