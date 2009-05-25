США и Европа озабочены ядерными испытаниями КНДР

США выразили "серьезную озабоченность" в связи с сообщениями об очередном ядерном испытании КНДР, сообщает ВВС.

Великобритания назвала ядерные испытания нарушением резолюции ООН.

Глава министерства иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Чехии сказал, что Евросоюз очень обеспокоен сообщениями об испытаниях.

По словам представителя госдепартамента США, сейчас идут обсуждения с членами Совбеза ООН относительно дальнейших действий.

Северокорейское агентство со ссылкой на представителя правящей партии, сообщило в понедельник, что в стране удачно прошло очередное ядерное испытание.