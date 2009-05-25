Янукович: ПР ведет переговоры с БЮТ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что возглавляемая им партия ведет переговоры с Блоком Юлии Тимошенко.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

По его словам, также ведутся переговоры с другими политическими партиями.

Он сообщил, что в настоящее время остается без ответа вопроса, “готовы ли мы (речь идет о Партии регионов – УНИАН) взять ответственность вместе с той политической силой (речь идет о БЮТ – УНИАН), или нет”.

На вопрос, существует ли раскол в Партии регионов, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что дискуссии в партии велись всегда, но сейчас “острый период времени, и возможно, она (дискуссия) острее, чем в некоторых случаях была раньше”.

“Но абсолютно ничего страшного нет”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Партия регионов, “является полноценным участником” политического процесса, который проходит в государстве.

Также В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что переговоры с БЮТ об изменениях к Конституции не “прекращались никогда”.

Он прибавил, что Партия регионов всегда выступала за проведение судебной реформы и реформы системы органов власти на местах.

В.ЯНУКОВИЧ надеется, что после президентских выборов “состоится объединение, новое единенье политических сил в парламенте, и тогда не нужны будут досрочные парламентские выборы”.

«Я, как человек, как гражданин, как политик, я бы хотел, чтобы это так произошло, но это мало вероятно, однако возможно», - отметил лидер Партии регионов.

В то же время он прибавил: “Но если этого не состоится, то тогда, безусловно, будут досрочные парламентские выборы”.

По его убеждению, такое развитие событий “является наиболее вероятным”.