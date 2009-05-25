Ющенко примет участие в форуме «Власть и бизнес - партнеры»

Сегодня, 25 мая, в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в очередном форуме «Власть и бизнес - партнеры», который состоится в Украинском доме в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в форуме примут участие предприниматели, руководители органов местного самоуправления, представители исполнительной центральной и местной власти.

Очередной форум «Власть и бизнес - партнеры» традиционно посвящается обсуждению условий работы бизнеса и анализа состояния украинской экономики. В частности, будут обсуждены первоочередные меры по поддержанию малого и среднего бизнеса в Украине, отметили в пресс-службе.

Центральным документом форума станет Национальный доклад о состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине, который будет презентован во время открытия.

Также ожидается, что на форуме будет одобрен проект Указа главы государства об отдельных вопросах устранения административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности во время мирового финансового кризиса.