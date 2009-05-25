Доходы от туризма в Мексике сократились на 80%

Доходы от туризма в Мексике из-за гриппа A/H1N1 сократились на 80%, для оживления туристического бизнеса министерство туризма страны выделило около 100 миллионов долларов, сообщил президент Конфедерации работников торговли и туризма Марио Санчес Руис (Mario Sanchez Ruiz). Об этом передает РИА Новости.

"За две с небольшим недели, когда мексиканское правительство ввело ограничительные меры и запрет на работу ресторанов, кафе, кинотеатров, развлекательных центров, потери составили свыше 371 миллиона долларов", - сказал Руис. По его словам, более всего пострадали кинотеатры и театры, а также бильярдные залы и развлекательные центры. За этот период более 64 круизных лайнеров отменили свои заходы в мексиканские порты, пришлось отказаться также от проведения 20 международных выставок. По мнению Руиса, выделенные министерством туризма страны 100 миллионов долларов в первую очередь будут использованы для оживления местного туризма, так как для возвращения иностранных туристов потребуется больше времени и затрат. Марио Санчес Руис сообщил, что в настоящее время более 10 тысяч гостиничных номеров пустуют. Он предложил ввести на государственном уровне систему скидок и льготных предложений для местного населения для того, чтобы заполнить их. "На наш взгляд, это поможет в предстоящем летнем курортном сезоне дать возможность гражданам страны отдохнуть и поправить дела в туристической сфере", - заключил президент Конфедерации работников торговли и туризма Мексики. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 23 мая, подтвердила 12,022 тысячи заболевания людей гриппом A/H1N1 в 43 странах, 86 заболевших умерли. Большинство новых случаев заболевания зарегистрированы в США, Японии и Чили. Кроме того, в пятницу, 22 мая, стало известно о первом случае заражения вирусом "нового гриппа"в России.