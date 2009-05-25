АНОНС на 25 мая 2009г.

- Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в очередном форуме «Власть и бизнес - партнеры». В форуме примут участие предприниматели, руководители органов местного самоуправления, представители исполнительной центральной и местной власти. В частности, будут обсуждены первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Будет презентован Национальный доклад о состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине. Также ожидается, что на форуме будет одобрен проект Указа Главы государства об отдельных вопросах устранения административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности во время мирового финансового кризиса (Украинский дом, ул. Крещатик, 2).

- Также состоятся секционные заседания, а также брифингах модераторов секционных заседаний форума (там же).

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- Состоится церемония подписания Меморандума об определении общих интересов и понимания между Федерацией профсоюзов Украины и Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты (Дом союзов, Майдан Незалежности, 2. к.445).

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- В Интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция на тему: «Реальная динамика макроэкономических трендов: выплата пенсий, расчеты за газ, наполнение доходной части Государственного бюджета». Участники: заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валерий Новицкий; заведующий кафедрой Европейского университета, профессор Светлана Буткевич (ул. Панаса Мирного, 17).

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- Состоится брифинг на тему: “Осуществима ли «Киевская городская программа регулирования численности бездомных животных гуманными методами. Уменьшится ли численность бездомных животных к началу «Евро-2012». Участники: Ольга Дроздова, директор КП «Приют для животных»; Светлана Берзина, советник мэра Киева по вопросам окружающей среды и животного мира; Светлана Васильева, начальник отдела учета и регистрации КП «Центр идентификации животных» («ЛигаБизнесИнформ», Ул. Шамрыло, 23).

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- На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция председателя Главного контрольно-ревизионного управления Украины Николая Сивульского на тему: "КРУ - репрессивный аппарат или инструмент оздоровления общества?"

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Откроется Международная специализированная выставка-форум «Кредитование, Страхование и Недвижимость-2009». Выставка продлится до 27 мая (Дворец Спорта, пл. Спортивная, 1

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- В ГУ МВД Украины в г. Киеве состоится брифинг начальника столичного главка Виталия Яремы (ул. Владимирская, 15).

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- В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “В Киеве началось перераспределение собственности?” Относительно ситуации, сложившейся в ТВК "Метроград" 18 мая 2009 года. Участники: Мстислав Скоробогатов - совладелец ЧП “Даско”; Петр Ткаченко - директор "Город Славы" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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- В УНИАН состоится пресс-конференция Ассоциации городов Украины на тему: "Почему Ассоциация городов Украины против снятия с рассмотрения Верховной Радой Украины законопроекта о местных налогах и сборах?". Участники: вице-президент Ассоциации городов Украины и общин Мирослав Питцик и председатели городов Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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- В Антимонопольном комитете Украины состоится заседание, на котором будет приниматься решение о положении операторов связи на рынках интерконнекта (взаимосоединения).

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- Пресс-конференция на тему: «Запуск поезда Львов-Краков - этап в международном сотрудничестве УЗ и новые подходы к развитию пассажирских перевозок». Приглашены: Игорь Матвеев, начальник управления внешних связей «Укрзалізниця»; Игорь Бреус, первый зам.начальника Главного пассажирского управления; Анджей Токарски, генеральный директор представительства РКР (АО «Польские железные дороги») в Украине; Дмитрий Пидтуркин, руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ» (“Интерфакс-Украина”, ул.. Рейтарская, 8/5а).