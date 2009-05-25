В России выявлен 2-й случай заболевания гриппом A/H1N1

Второй в России случай заболевания гриппом A/H1N1 выявлен у жителя Калужской области, который свое свадебное путешествие проводил в Доминиканской республике, сообщил РИА Новости главный государственный врач РФ Геннадий Онищенко. "24 мая в Центральном институте эпидемиологии в городе Москве подтверждено наличие вируса гриппа A/H1N1 "Калифорния 04/2009" у гражданина РФ, находившегося с 7 по 18 мая в городе Унта-Кана Доминиканской республики", - сказал Онищенко. По его словам, заболевший находился на курорте в свадебном путешествии. Заболевший прибыл 18 мая рейсом "Трансаэро"и прошел через термоконтроль в одном из аэропортов столицы. Однако температура появилась у мужчины только 19 мая, и 20 мая он обратился за медицинской помощью. "Он и супруга взяты под медицинское наблюдение, и в настоящее время они находятся в инфекционном отделении калужской больницы", - сказал Онищенко. По его словам, результаты анализов супруги, а также еще четырех человек из числа домашних - отрицательные. "Этот случай подтверждает, что та настороженность медицинских работников, которая была обеспечена по решению правительственной комиссии, и позволила выявить заболевшего и оперативно принять меры", - добавил он. Как только медики узнали, что больной проводил отпуск на американском континенте, где зарегистрированы многочисленные случаи заболевания новым гриппом, у пациента были взяты дополнительные анализы, сообщил Онищенко. Он подчеркнул, что действовать по такой же схеме готовы медики не столько столицы, но и всех субъектов РФ. "В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, он получает адекватное медицинское лечение", - рассказал главный государственный врач РФ. Первый заболевший гриппом A/H1N1 россиянин пошел на поправку и уже в понедельник может быть выписан из Первой клинической инфекционной больницы, сообщил директор Института вирусологии имени Ивановского Дмитрий Львов в интервью радиостанции "Вести ФМ". Львов рассказал, что от этого больного специалистам института удалось выделить первый в России штамм вируса гриппа A/H1N1, и теперь они имеют юридические основания использовать его для производства вакцины. Первый заболевший гриппом А/H1N1 россиянин на днях прилетел из Америки и уже в Москве почувствовал недомогание. Это 28-летний мужчина, прибывший из Нью-Йорка, где работал по контракту преподавателем вуза.