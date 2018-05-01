Баланс недели: Рада берется за бюджет, кредитор дает советы, а НБУ машет ручкой копейке

Начало уходящей недели ознаменовалось знаковым событием. Киев с официальным визитом посетил президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким. Последний раз глава одного из самых влиятельных мировых финансовых институтов приезжал в нашу страну 15 лет назад.

Высокопоставленный гость провел встречи со всем политическим руководством страны и представителями общественности: президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером Верховной Рады Андреем Парубием, руководителями парламентских фракций, киевским мэром Виталием Кличко, руководством антикоррупционных органов, представителями гражданского общества и частного сектора.

На каждой из встреч Ким как мантру повторял, что Украина заслуживает самых высоких похвал за активное продвижение реформ, поддерживаемых международными партнерами, и нужных, прежде всего, украинцам. Руководитель Всемирного банка при этом напоминал, что еще многое предстоит сделать, и светлое будущее наступит только после открытия рынка земли, создания антикоррупционного суда, внедрения справедливой пенсионной системы и адекватной медицины. При этом проведение земельной и медицинской реформ кредитор готов поддержать финансово, если увидит конкретные шаги по их реализации.

«В мире есть 40 триллионов долларов, которые ищут своего адресата - Украина могла бы стать таким местом», - заинтриговал Ким.

Представители Всемирного банка заверили, что не видят причин отказывать Украине в дальнейшем предоставлении финансовых гарантий на закупку газа в период отопительного сезона, несмотря на проблемы с корпоративным управлением в Национальном госхолдинге «Нафтогаз Украины».

«Все юридические обязательства и условия выполняются, и поэтому у нас нет причин это прекращать», - заявила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

На радостях Кабинет министров отменил конкурс на должность независимого члена набсовета «Нафтогаза», которая пустует уже почти два месяца, обязав Минэкономразвития вносить на рассмотрение правительства кандидатуры представителей государства и независимых членов. Такой механизм вряд ли обеспечит независимость набсовета холдинга и наверняка не понравится международным партнерам, так как ранее независимых членов отбирал номинационный комитет с участием представителей международных финансовых организаций и министров экономического блока.

Кстати, в октябре еще один из крупнейших инвесторов Украины, Европейский банк реконструкции и развития, заявил, что для него отсутствие независимого набсовета в «Нафтогазе» является препятствием, чтобы продолжить и даже увеличить финансовую поддержку закупок газа нашей страной. Тогда же ЕБРР передал Украине свои предложения относительно кандидатов в набсовет холдинга.

Бюджет и другие полезные инициативы в парламенте

Верховная Рада на уходящей неделе под впечатлением - то ли от встреч с высокопоставленным гостем из Всемирного банка, то ли с экспертами ключевого кредитора Международного валютного фонда, которые как раз работали в Киеве, - довольно быстро и гладко проголосовала в первом чтении за правительственный проект госбюджета на 2018 год.

Законопроект принят с рядом поправок Бюджетного комитета и озвученных в сессионном зале, что может обернуться повышением доходной и расходной частей сметы в сравнении с первоначальным вариантом. В частности, комитет предлагал увеличить расходы по ряду программ и компенсировать это ростом перечисления Нацбанком прибыли в казну на 1,7 млрд грн, а также поступлений по налогу на доходы физлиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа. Текст с поправками пока не обнародован, но в Министерстве финансов пообещали подготовить его ко второму чтению в двухнедельный срок.

Комментируя решение законодателей, премьер-министр Владимир Гройсман в очередной раз подчеркнул, что правительство разработало бюджет экономического развития, отвечающий потребностям децентрализации, и призвал не затягивать его принятие в целом.

«Сейчас нет повода тянуть принятие государственного бюджета «под елку». Есть все возможности утвердить государственный бюджет на первой пленарной неделе декабря - с третьего по восьмое декабря», - сказал глава правительства.

Еще одним немаловажным решением парламента на уходящей неделе стало принятие в первом чтении и сразу в целом закона о защите бизнеса от неправомерного давления со стороны силовых структур, который Гройсман называет «МаскиШоуСтоп». Он предусматривает видеофиксацию обысков и право обыскиваемого на адвоката. Кроме того, теперь вместо изъятия компьютерной техники допускается лишь копирование информации, а для изъятия оригиналов документов потребуются веские основания.

После принятия закона премьер призвал правоохранителей говорить с бизнесом «на «вы» и с уважением».

«Если вы этого не понимаете и продолжите прессовать бизнес, то мы придем в каждый уголок страны и приведем вас к ответственности, публичной ответственности. Бизнес, предприятия должны, наконец, получить уважение от государства и, в первую очередь, - от правоохранительных органов», - пригрозил Гройсман.

Кроме того, Рада на уходящей неделе сделала первый шаг для создания централизованного кредитного реестра Национального банка, что является обязательством Украины перед МВФ и условием для получения макрофинансовой помощи Европейского Союза. Парламент принял в первом чтении законопроект, предполагающий создание реестра на базе НБУ, который будет получать информацию от банков и взамен предоставлять требуемую информацию финучреждениям. Финансисты обещают свято хранить банковскую тайну и не ущемлять в правах частные бюро кредитных историй, функционирующие в стране.

Копейки - в расход, инвесторам - дивиденды

На уходящей неделе Национальный банк поделился планами оптимизации обращения мелких монет, предложив прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а при расчетах наличными и отсутствии монет округлять сумму покупки. Соответствующий проект решения регулятор обнародовал для общественного обсуждения, ожидая его завершения в течение месяца. В НБУ пообещали, что принудительного изъятия монет из обращения не будет, поэтому гражданам можно не спешить разбивать копилки и бежать с копейками в ближайший магазин или банк.

Нацбанк считает, что реализация предложенной инициативы позволит экономить порядка 91 миллион гривен в год на изготовлении и транспортировке монет, при этом влияния на инфляцию не будет, так как округление коснется общей суммы по чеку, а не отдельных товаров.

«Рынок розничных товаров достаточно конкурентен. И если цена устанавливалась на уровне 20 гривен 14 копеек, то исключительно для поддержки конкурентного преимущества», - заявил замдиректора департамента монетарной политики НБУ Владимир Лепушинский, отметив, что большинство торговых сетей уже выработали собственные правила округления.

Также на уходящей неделе Нацбанк порадовал иностранных инвесторов, обнародовав очередное разрешение на выплату дивидендов в иностранной валюте. С 15 ноября работающие в Украине компании смогут перечислять за рубеж дивиденды за 2013 год в пределах 2 миллиона долларов в месяц на одно юридическое лицо. Выплата за 2014-2016 годы будет происходить, как и ранее, в рамках ежемесячного лимита 5 миллионов долларов. Также НБУ разрешил резидентам-заемщикам, которые находятся в процессе ликвидации, досрочно погашать внешние заимствования в пользу нерезидентов по установленной очередности.

Регулятор считает, что указанные шаги не приведут к значительному росту спроса на валюту, так как сейчас покупка валюты для репатриации дивидендов за 2014-2016 годы составляет менее 4% спроса на валюту на межбанковском рынке.

По информации НБУ, на начало ноября бизнес с июня 2016 года, или с момента отмены запрета на репатриацию дивидендов за 2014-2016 годы, вывел из Украины дивиденды иностранным инвесторам на 2,118 миллиарда долларов, что составляет почти 42% заявленного компаниями объема репатриации дивидендов.

Валютный рынок Украины на шаги регулятора пока не отреагировал. Котировки национальной валюты на межбанке, после укрепления к доллару неделей ранее на 45 копеек - до 26,50/26,52 грн/долл., к концу текущей недели после небольших колебаний находятся практически на таком же уровне.

Замедление роста

На уходящей неделе Государственная служба статистики обнародовала оперативные оценки, согласно которым рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2017 года в годовом выражении замедлился до 2,1% после роста на 2,3% во втором и на 2,5% в первом кварталах.

Эксперты предрекают, что в четвертом квартале рост экономики также замедлится ввиду высокой базы сравнения из-за резкого скачка производства в сельском хозяйстве в конце 2016 года. Падение роста аналитики назвали ожидаемым.

«Активизация внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, полностью компенсировала негативный эффект на экономику от разрыва экономических связей с неконтролируемыми территориями», - пояснила главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Не расстроило некоторое ослабление темпов роста и премьер-министра, который заявил, что в следующем году Украина должна поставить целью добиться более 5% экономического роста при заложенном в бюджете прогнозе 3%.

«Экономика начала рост. Но этого недостаточно для быстрых изменений в жизни граждан. Мы должны принимать законы, чтобы сделать не 3% экономического роста, а 5-7%. Этот успех реинвестируется в повышение стандартов жизни граждан и модернизацию страны», - подчеркнул Гройсман.

Следующая неделя будет не менее интересной. В представительстве МВФ обещают поделиться итогами работы в Киеве группы экспертов фонда, а Госстат обнародует статистику промпроизводства и финансовые результаты деятельности крупных предприятий. Не переключайтесь.

Ольга Гордиенко