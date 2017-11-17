Устали от исков: в России заговорили о выходе из ВТО

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который предполагает выход России из Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Прайм со ссылкой на электронную базу документов нижней палаты российского парламента.

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Законопроектом предлагается признать утратившим силу закон от 2012 года "О ратификации протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года".

Российские коммунисты подчеркивают, что общие потери от вступления России в ВТО (в разрезе бюджетной поддержки населения) составляют более 871,3 миллиарда рублей (14,5 миллиарда долларов).

"Потери, обусловленные открытием внутреннего российского национального рынка для иностранных товаропроизводителей, могут быть рассчитаны как разница между показателями базового сценария (реальный рост экономики на 3% в год) и показателями сценария, предусматривающего открытие внутреннего рынка. Потери, связанные со снижением ставок импортных пошлин, могут составлять порядка 3 триллионов рублей или 2,3% ВВП страны", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты отмечают, что большая часть этих потерь приходится на сельское хозяйство и пищевую промышленность, остальная часть - на обрабатывающую, легкую и другие отрасли промышленности.

Такие темпы сокращения экономической активности в стране могут привести к 2020 году к потере более 1,9 миллиона рабочих мест, подчеркивают в КПРФ.

"Учитывая вышеизложенные аргументы и колоссальные потери экономики страны, неуклонное снижение уровня жизни населения, можно сделать вывод о том, что вступление в России в ВТО в стратегическом плане было не выгодным, непродуманным до конца решением", - говорится в пояснительной записке.